1981年に発売されたシューティングゲーム！

ハムスターは8月26日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス サタン オブ サターン』を、PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 サタン オブ サターン』を新規コンテンツとして配信すると発表。

配信日は、2026年8月27日。価格は、「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円となる。

『サタン オブ サターン』は、1981年にSNKから発売されたシューティングゲーム。ミサイルやレーザー光線を発射し、地球を侵略しにきたUFOやロケットを撃退しよう。地球ステージをクリアしたら土星めざして発進！ 土星の悪魔（サタンオブサターン）との一大決戦に勝利しよう。

■2026年8月27日の「アーケードアーカイバー」は『サタン オブ サターン』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年8月27日は「サタン オブ サターン特集」。

ゲーム紹介や開発者を招いての開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

第613回 アーケードアーカイバー サタン オブ サターンスペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス サタン オブ サターン

アーケードアーカイブス2 サタン オブ サターン

ジャンル：シューティングゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2026年8月27日

価格：

アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円

アーケードアーカイブス2：1100円

プレイ人数：1～2人

※PlayStation 4版の『アーケードアーカイブス サタン オブ サターン』をご購入いただいている場合、PlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 サタン オブ サターン』を、所有者割引価格の330円でご購入いただけます。

©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”“PlayStation”および“PS4”および“PS5”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

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