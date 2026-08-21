11型の大画面タブレットが2万円台！ 動画用によさそうなPHILIPS「T8015」が30％オフでお買い得

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「T8015」は、フィリップスが販売する11インチタブレット。Amazon.co.jpでは、2万5980円（30％オフ）で販売されています（8月21日現在）。

本製品は、11インチのフルHDディスプレーを搭載したAndroid 15タブレットです。プロセッサーにはMediaTek G99を採用し、90Hzの高リフレッシュレートにより滑らかな画面表示を実現しています。

8000mAhの大容量バッテリーや顔認証、ステレオスピーカーを備えており、動画視聴や学習、ビジネスなど幅広い用途で快適に活用できる1台です。メモリ6GB／ストレージ128GBですが、最大10GBの仮想メモリと最大1TB拡張可能なストレージで不足を感じさせません。

MediaTek G99とAndroid 15搭載でサクサク動作

8コアプロセッサー「MediaTek G99」と最新OSにより、アプリの起動やマルチタスクもスムーズにこなせます。

11インチFHD×90Hz駆動の滑らかな大画面

1920×1200の高解像度パネルと90Hzのリフレッシュレートにより、映像鑑賞やWebブラウジングがストレスなく楽しめます。

8000mAh大容量バッテリーと多彩な便利機能

長時間の使用でも安心のバッテリー性能に加え、18W急速充電、顔認証、ステレオスピーカー、GPSなど実用的な機能を凝縮しています。

まとめ：2万円台でお買い得なタブレット

おすすめしたいのは、「大画面でサクサク動くタブレット」を求める人です。11インチで90Hzリフレッシュレート対応の本製品は、その需要にバッチリ応えてくれます。

動画視聴や軽めのゲーム、ブラウジングなど目的を選ばず万能に使える一台。ぜひ購入を検討してみてください。