雨の日もガンガン歩ける！ GORE-TEX採用のアディダス「TERREX AGRAVIC 2」

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アディダスの「テレックス アグラヴィク GORE-TEX 2」は、ユニセックスの防水トレイルランニングシューズ。Amazonでは23％オフセールを開催中で、1万6909円（グレースリー 27.0cm）などで販売されています（10月2日現在）。

本製品は、変わりやすい天候や険しい地形に対応するトレイルランニングシューズです。GORE-TEXメンブレンによる高い防水透湿性を備え、雨天でも足をドライに保ちます。

クッション性と反発性に優れたLightstrike+フォームと、濡れた路面でも高いグリップ力を発揮するContinentalラバーアウトソールを採用し、快適で安定した走りをサポートします。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

GORE-TEX搭載の優れた防水透湿性

防水性・防風性・透湿性を兼ね備えたGORE-TEXメンブレンが、雨や濡れたトレイルでも足元を快適に保ちます。

高反発クッションでスピーディーな走り

軽量で高反発なLightstrike+フォームを搭載し、長距離ランでも快適で力強い推進力を生み出します。

Continentalラバーによる抜群のグリップ力

老舗タイヤメーカーのContinentalラバーアウトソールが、濡れた路面や悪路でも頼れるグリップを発揮します。

まとめ：強力なグリップ力で足を護る

おすすめしたいのは、「雨の日に滑りにくい靴」を探している人です。防水性に定評のあるゴアテックス素材を採用し、クッション性も高い一足。タイヤを手掛けるメーカーのラバーソールにより、驚異のグリップ力を発揮します。

日々のトレーニングから長距離ラン、天候や地形によらず「足を護る」シューズ。セールで23％オフとなっているこの機会に、ぜひ購入してみては。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。