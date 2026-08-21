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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第107回

暑い日は凍らせて持ち歩こう！ 「アクエリアス」500ml×24本が19％オフ

2026年08月21日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「アクエリアス エアーボトル 500ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

　「アクエリアス エアーボトル 500ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで過去価格2,300円から19％オフの1,872円で販売されています。

　24本セットのため、1本あたりの価格は約78円です。

アマゾンでアクエリアス エアーボトル 500ml×24本を入手

「アクエリアス エアーボトル」の特徴
Amazon商品ページより

　「アクエリアス」は、体液とほぼ同じ浸透圧に調整したアイソトニック設計を採用しています。

　汗で失う電解質の補給に加え、パフォーマンスを維持するための3つのエネルギー成分として、BCAA、アルギニン、糖を配合しています。

　このほか、アミノ酸やクエン酸を配合し、カロリーオフの商品です。500mlのペットボトル入りで、冷凍にも対応しています。

まとめ：24本ストックするなら今がチャンス！

　熱中症対策には、こまめな水分補給用が欠かせません。現在開催中のAmazonタイムセールでは、「アクエリアス エアーボトル 500ml×24本」が、過去価格から19％オフで販売されています。セールの機会に、この商品をストックしてはいかがでしょうか。

アマゾンでアクエリアス エアーボトル 500ml×24本を入手

※価格は税込み表記です。

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