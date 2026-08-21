Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第195回
RTX 5060でPCゲームを快適に！ MSIの15.6型ゲーミングノートが4万円引き
2026年08月21日 18時00分更新
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動きの激しいゲームもぬるぬる動く
「MSI Cyborg 15」
MSI Cyborg 15は、高いパフォーマンスを発揮するゲーミングノートパソコン。Amazon.co.jp限定で、20万9800円（16％オフ）で販売されています。参考価格24万4800円からは、4万円ぶんお買い得（8月21日現在）。
CPUにインテル Core 7 240H、GPUにGeForce RTX 5060を搭載。144Hz高リフレッシュレート対応のフルHD液晶や16GBメモリ、1TB SSDを備え、動きの激しいPCゲームも滑らかかつ快適に楽しめます。
サイバーパンクなスケルトンデザインを採用し、RGBバックライト内蔵キーボードも備えた見た目にもこだわりのある一品。満足感や所有欲を刺激してくれます。
「MSI Cyborg 15」の特徴
高負荷なゲームも快適
インテル Core 7 240HプロセッサーとNVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載し、最新のPCゲームや動画編集もスムーズに行える優れたパフォーマンスを備えています。
144Hz駆動の15.6型フルHD液晶
毎秒144回の画面書き換えを行う高リフレッシュレート液晶パネルを採用しています。FPSやバトルロイヤルゲームなど、動きの激しいシーンでも残像感を抑えた滑らかな映像でプレイ可能です。
スケルトン素材を採用した個性的なサイバーパンクデザイン
ボディの随所に半透明のスケルトン素材を取り入れた近未来的なデザインが特徴です。カスタマイズ可能なRGBバックライト内蔵キーボードも備え、ゲームへの没入感を高めます。
まとめ：ゲームも仕事もこれ一台
おすすめしたいのは、「遊びも仕事も1台のPC」で済ませたい人です。普段使いには十分すぎるスペックを持ち、高負荷なゲームも快適に遊べます。仕事用としても十分にこなせるスペックがあるので、1台のメインPCとして使うのもアリです。
RTX 5060を搭載したゲーミングノートが今だけ16％オフ。このお買い得な機会をお見逃しなく。
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