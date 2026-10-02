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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第274回

PS5を横置きで安定！ USB拡張と冷却効率アップを叶えるハブスタンドが27％オフ

2026年10月02日 21時00分更新

文● Zenon／ASCII

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Amazonで「PS5横置きUSBハブスタンド」をチェック！
 

安定！光る！ポートまで増える！
「PS5横置きUSBハブスタンド」

　アンサーの販売するPlayStation 5向けゲーミング横置きUSBハブスタンドが売れています。Amazon.co.jpでは、3209円（27％オフ）で販売されています（10月2日現在）。

　本製品は、PS5およびPS5 Pro（通常版／デジタル・エディション）に対応した横置きUSBハブスタンドです。本体を安定して横置きできるほか、前面に拡張USB-Aポートを4つ搭載し、周辺機器の同時接続が可能です。通気性を確保する形状で本体の温度上昇を抑えます。

　さらに14パターンの発光が可能なRGBライティング機能を備えており、ゲームプレイの雰囲気をスタイリッシュに演出します。

「PS5横置きUSBハブスタンド」の特徴

PS5の冷却効率を高め安定して設置できる横置き構造

　接地面に隙間を作ることで通気性を確保し本体の発熱を抑制。グラつきも軽減して安定して設置できます。

背面ポートを前に拡張できる便利な4ポートUSBハブ

　前面にUSB-Aポートを4つ搭載。コントローラー充電や有線機器の接続が簡単に行えるようになります。

ゲーム空間を華やかに彩るRGBライティング機能

　単色やグラデーションなど14種類のパターン切り替えに対応。ゲームの雰囲気をより演出して楽しめます。

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まとめ：すっきり収納できる横置きスタンド

　おすすめしたいのは、「PS5を横置きにしたい人」です。本体を挟む形で装着し、下部に隙間もできて熱もこもりません。滑り止めも付いていて安定感は抜群です。不足しがちなUSBポートも増えて万々歳ですね。ついでに光ってテンションも上がります！

　テレビラックなどの隙間に設置できるので、置き場所に困っている人も助かる一品です。1点だけ注意してもらいたいのが、「初期型PS5には使えない」ことです。スリム型PS5や、PS5 Pro、日本語専用エディションには対応しています（外カバーにラインがないのは初期型）。ぜひ27％オフのこの機会に購入を検討してみては。

Amazon.co.jpでチェック

アンサー PS5用 ゲーミング横置きUSBハブスタンド 【PS5（CFI-2000）】【PS5Pro（CFI-7000）】【PS5 デジタル・エディション 日本語専用版対応】ANS-PSV032WH

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