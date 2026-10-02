MacBookやiPadに最適！ UGREENの高性能ハブ「Revodok Pro 8-in-1」が36％オフ

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Revodok Proは、UGREENの販売する8-in-1 USB-Cハブです。Amazon.co.jpではタイムセールで、2798円（36％オフ）で販売されています（10月2日現在）。

本製品は、多様な接続を1台で拡張できる高機能なUSB-Cハブです。4K/60Hz対応のHDMI出力に加え、10Gbps高速転送に対応したUSB-A/CポートやSD/microSDスロット、最大100W入力のPD急速充電ポートを備えています。

対応機器はMacBookやWindows PC、iPad、スマートフォンにゲームデバイスなども含みます。それらの機器に接続し、充電しながら快適に作業できます。

4K/60Hz対応のHDMIで高精細な映像出力

4K/60Hzの映像出力に対応しており、外部モニターやテレビへ滑らかで高精細な映像を出力できます。

最大10Gbpsの超高速データ転送

USB 3.2 Gen2対応のUSB-AおよびUSB-Cポートを搭載し、大容量ファイルもスピーディーに転送可能です。

100W PD急速充電と便利な8ポート拡張

PC本体を急速充電しながら、外付けストレージやSDカードなどの周辺機器を同時に活用できます。

まとめ：全部そろってる高性能ハブ

おすすめしたいのは、「外部出力ハブや高速なSDカードリーダー」を求めている人です。USB-Cポートに接続するだけで、4K/60Hzの高画質映像を外部出力できるほか、10Gbpsの超高速転送速度でmicroSDカードや外付けSSDからの写真・動画ファイルをストレスなく転送できます。

8-in-1でさまざまな機器と接続できるので、これ1台あればハブをスッキリ整理できます。さらにPower Deliveryの急速充電・給電にも対応しているのもポイントですね。ぜひ36％オフのこの機会に購入を検討してみては。