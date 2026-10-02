Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第273回
MacBookやiPadに最適！ UGREENの高性能ハブ「Revodok Pro 8-in-1」が36％オフ
2026年10月02日 20時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
これ1台で8つの接続をサポート
「UGREEN Revodok Pro」
Revodok Proは、UGREENの販売する8-in-1 USB-Cハブです。Amazon.co.jpではタイムセールで、2798円（36％オフ）で販売されています（10月2日現在）。
本製品は、多様な接続を1台で拡張できる高機能なUSB-Cハブです。4K/60Hz対応のHDMI出力に加え、10Gbps高速転送に対応したUSB-A/CポートやSD/microSDスロット、最大100W入力のPD急速充電ポートを備えています。
対応機器はMacBookやWindows PC、iPad、スマートフォンにゲームデバイスなども含みます。それらの機器に接続し、充電しながら快適に作業できます。
「UGREEN Revodok Pro」の特徴
4K/60Hz対応のHDMIで高精細な映像出力
4K/60Hzの映像出力に対応しており、外部モニターやテレビへ滑らかで高精細な映像を出力できます。
最大10Gbpsの超高速データ転送
USB 3.2 Gen2対応のUSB-AおよびUSB-Cポートを搭載し、大容量ファイルもスピーディーに転送可能です。
100W PD急速充電と便利な8ポート拡張
PC本体を急速充電しながら、外付けストレージやSDカードなどの周辺機器を同時に活用できます。
まとめ：全部そろってる高性能ハブ
おすすめしたいのは、「外部出力ハブや高速なSDカードリーダー」を求めている人です。USB-Cポートに接続するだけで、4K/60Hzの高画質映像を外部出力できるほか、10Gbpsの超高速転送速度でmicroSDカードや外付けSSDからの写真・動画ファイルをストレスなく転送できます。
8-in-1でさまざまな機器と接続できるので、これ1台あればハブをスッキリ整理できます。さらにPower Deliveryの急速充電・給電にも対応しているのもポイントですね。ぜひ36％オフのこの機会に購入を検討してみては。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第272回
トピックス雨の日もガンガン歩ける！ GORE-TEX採用のアディダス「TERREX AGRAVIC 2」
-
第271回
トピックスコンパクトなのに6700mAh＆強靭防水！ 「OPPO Reno16」が10％オフセール中
-
第270回
トピックス普段使いならスペック十分！ Ryzen 5、16GBメモリー搭載の14型ノート「mouse A4」
-
第269回
トピックスSwitch 2動作確認済み！プリンストンの高速1TB microSD Expressカードが28％オフ
-
第268回
トピックスモニターとPCがこれ1台！ Core 7＆32GBメモリ搭載の27型「ASUS V400 AiO」
-
第267回
トピックス濡れないだけじゃない、滑りにくい！ アディダスのゴアテックスシューズが32％オフ
-
第266回
トピックス「Apple Watch Series 12」最新モデルは心拍計測や充電性能がアップ！
-
第265回
トピックス6300mAh大容量バッテリー＆おサイフケータイ対応！「REDMI Note 15 Pro 5G」が18％オフ
-
第264回
トピックスモトローラ「edge 60」がセール中！高画質カメラと防水・FeliCa搭載の実力派
-
第263回
トピックスゲームも動画も快適！ 240Hz＆0.5ms応答時間のDell製23.8型ゲーミングモニターが2万円切り
- この連載の一覧へ