「iPhone Air」256GBが13％オフ！ 薄くて軽量・高性能、新しいiPhoneを待つよりこっちが安い!?

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iPhone Airは、Appleが販売する薄型スマートフォンです。Amazon.co.jpでは256GBモデルを、15万4900円（13％オフ）で販売しています。（8月21日現在）。

厚さわずか5.6mmと史上最薄かつ超軽量を実現した6.5インチスマホ。超軽量なチタニウムフレームと頑丈なCeramic Shieldを採用しており、ひんぱんにスマホを触る人ほど恩恵を感じやすいハズ。

パワフルなA19 Proチップを搭載し、最大120Hz表示のProMotionディスプレーや最大27時間のビデオ再生が可能なバッテリーにより、圧倒的なパフォーマンスを軽やかに体感できます。

わずか5.6mmの圧倒的な薄さと超軽量チタニウムボディ

手に乗せていることを忘れそうな奇跡的な薄さと軽さを実現しています。軽量でありながらチタニウムフレームと新しいCeramic Shieldを採用し、優れた耐久性も備えています。

パワフルな「A19 Proチップ」

最新のA19 Proチップを搭載し、スピーディーかつ効率的な動作を提供します。6.5インチのSuper Retina XDRディスプレーは最大120HzのProMotionに対応し、なめらかな表示が可能です。

2倍望遠対応の48MP Fusionカメラと18MPフロントカメラ

2倍望遠機能を備えた48MP Fusionカメラシステムにより、繊細で美しい写真撮影が楽しめます。インカメラには18MPセンターフレームフロントカメラを搭載し、セルフィーやビデオ通話も快適に行えます。

まとめ：軽さを実感できる端末

おすすめしたいのは、「薄型の高性能スマホ」を求めている人です。最新モデル「iPhone 17」シリーズのなかでも軽量化に秀でた端末で、手に取るたびにその軽さを実感できます。

さらにスペックもiPhone Proに迫るレベルで、動画鑑賞、ブラウジング、ゲームなど用途を選ばない万能さを誇ります。タイムセールで13％オフ、この機会に購入を検討してみては。