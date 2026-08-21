冷えるウェア「冷蔵服3」は冷却プレート＋Wファン仕様！ 今なら半額以下なので来年用に一着どうぞ

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

もう暑い、暑すぎる！ そんな夏を少しでも涼しく乗り切るために、冷却プレート付きのハンディファンやひんやり寝具、首元を冷やすクールグッズなど、今すぐ使いたい“冷え冷えアイテム”をAmazonから厳選。お買い得になっている商品もあるので、夏本番を迎える前にまとめてチェック！

【Amazonで割引中】THANKO「圧倒的に冷える 冷蔵服3」をチェック！

THANKOの圧倒的に冷える「冷蔵服3」がAmazonで割引対象。参考価格19,800円から58％オフの8,297円で販売中。

「冷蔵服」という名前だけあって、ファンで風を送るだけのウェアではない。Wファンに加えて冷却プレートを備え、強モードでは環境温度より－10～－15℃となる仕様だ（試験環境温度35℃時）。強・弱モードを選べるほか、ペルチェのみ、ファンのみで使うこともできる。

①背中に密着、約3秒で冷えるプレート

背面の冷却プレートは電源を入れてからわずか約3秒で冷える。密着ベルトで冷却プレートを背中に密着させ、背中の熱を冷やして外へ排出。さらに2つのファンが風を送り込む構造となっている。

②強で約2時間半、ファンのみなら約4時間半

10000mAhのモバイルバッテリー使用時は、強モードで約2時間半、弱モードで約3時間半稼働する。ペルチェのみ、ファンのみではそれぞれ約4時間半。使用環境やモバイルバッテリーの性能によって稼働時間は異なる。

③3サイズを用意、フリーサイズは約800g

サイズはフリー、3L、5Lの3種類を用意。フリーサイズは胸囲118×肩幅48×着丈68cm、3Lは126×50×70cm、5Lは138×54×71cmとなる。本体重量は約800gで、電源はUSB 5V 2.0A以上、消費電力は約10Wだ。