冷え冷えガジェット紹介特集 第20回
冷えるウェア「冷蔵服3」は冷却プレート＋Wファン仕様！ 今なら半額以下なので来年用に一着どうぞ
2026年08月21日 20時00分更新
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「冷蔵服」という名前だけあって、ファンで風を送るだけのウェアではない。Wファンに加えて冷却プレートを備え、強モードでは環境温度より－10～－15℃となる仕様だ（試験環境温度35℃時）。強・弱モードを選べるほか、ペルチェのみ、ファンのみで使うこともできる。
①背中に密着、約3秒で冷えるプレート
背面の冷却プレートは電源を入れてからわずか約3秒で冷える。密着ベルトで冷却プレートを背中に密着させ、背中の熱を冷やして外へ排出。さらに2つのファンが風を送り込む構造となっている。
②強で約2時間半、ファンのみなら約4時間半
10000mAhのモバイルバッテリー使用時は、強モードで約2時間半、弱モードで約3時間半稼働する。ペルチェのみ、ファンのみではそれぞれ約4時間半。使用環境やモバイルバッテリーの性能によって稼働時間は異なる。
③3サイズを用意、フリーサイズは約800g
サイズはフリー、3L、5Lの3種類を用意。フリーサイズは胸囲118×肩幅48×着丈68cm、3Lは126×50×70cm、5Lは138×54×71cmとなる。本体重量は約800gで、電源はUSB 5V 2.0A以上、消費電力は約10Wだ。
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