「ペルチェ冷却ダブル運用」が次世代の酷暑対策！ ネッククーラー＋ハンディファンのセットが7,184円

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もう暑い、暑すぎる！ そんな夏を少しでも涼しく乗り切るために、冷却プレート付きのハンディファンやひんやり寝具、首元を冷やすクールグッズなど、今すぐ使いたい“冷え冷えアイテム”をAmazonから厳選。お買い得になっている商品もあるので、夏本番を迎える前にまとめてチェック！

【Amazonで割引中】Excitech「ネッククーラー ハンディファン」をチェック！

Excitechの「ネッククーラー ハンディファン」セットがAmazonで割引対象。参考価格8,980円のところ、20％オフの7,184円で販売中。

首に掛けて使うネッククーラーと、顔や首元に冷却プレートを当てられるハンディファン。同じペルチェ冷却でも、その使い方は大きく異なる。ひとつは首に装着したまま使い、もうひとつは手に持って顔や首元へ。2種類をセットにすることで、そのときに合わせて使い分けられる。

①送風・冷却を各3段階、単独運転にも対応

ネッククーラーは、風量を弱・中・強の3段階、冷却も弱・中・強の3段階で調節可能。送風モードと冷却モードはそれぞれ単独でも使用できる。柔軟性のあるシリコンを採用し、羽根を内蔵して髪を巻き込みにくい設計だ。

②4WAYで使えて、ファンは最大90度調節

ハンディファンは、手持ち・首掛け・卓上など4WAYで使用可能。長さを調節できるネックストラップを付属し、カラビナはスタンドとしても使える。ファン部分は最大90度まで角度を調節でき、冷却プレートを顔や首元に当てて使用できる。

③5200mAh搭載、送風のみなら最長約11時間

ネッククーラーは5200mAhのバッテリーを内蔵。送風のみなら弱モードで約11時間使用できるほか、冷却プレートのみでの運転にも対応する。送風と冷却は同時に使用でき、弱＋弱の場合は約9時間動作する。