冷え冷えガジェット紹介特集 第18回
キンキン冷却プレート付き6WAYハンディファンが2100円。スマホ充電＆スタンドにも変形！
2026年08月19日 20時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
もう暑い、暑すぎる！ そんな夏を少しでも涼しく乗り切るために、冷却プレート付きのハンディファンやひんやり寝具、首元を冷やすクールグッズなど、今すぐ使いたい“冷え冷えアイテム”をAmazonから厳選。お買い得になっている商品もあるので、夏本番を迎える前にまとめてチェック！
【Amazonで割引中】BRUNO 6WAY冷却フォールディングファン「BDE072」をチェック！
BRUNOの6WAY冷却フォールディングファン「BDE072」がAmazonで割引対象。参考価格2,860円のところ、27％オフの2,100円で販売中。
手持ちや首掛け、卓上で使えるだけなら、多機能なハンディファンという印象かもしれない。BRUNOの6WAY冷却フォールディングファン「BDE072」は、そこに冷却プレートやスマホスタンド、モバイルバッテリーまでプラス。風を送って、直接冷やして、ときにはスマホの充電まで。扇風機ひとつで、できることはなかなか多い。
①冷却プレートで首元や手のひらも冷却
冷却プレートを搭載し、首元や手のひらに当てて直接冷やせる。手持ちで使えるハンディファンに冷却機能を備え、冷却プレート使用時の連続使用時間は約1～1.5時間となる。
②首掛けや卓上に対応、折り畳んで持ち運び
手持ちのハンディファンに加え、ストラップを付ければネックファンとして使用可能。角度を調整してデスクファンとしても使える。ストラップには負荷がかかると外れるパーツを採用し、本体は折り畳みに対応する。
③風量4段階切替、微弱なら約9時間使用
風量は微弱・弱・中・強の4段階で切り替え可能。ファンのみの連続使用時間は微弱で約9時間、弱で約4時間、中で約3時間、強で約2時間となる。USB充電式で、充電時間は約3時間。
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