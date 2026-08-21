雨の日も足元を気にせず歩ける！ サロモンのGORE-TEXシューズ「XA PRO 3D」

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サロモンのXA PRO 3D GORE-TEXが、Amazonにて21%OFFの16,467円で販売されています！

XA PRO 3D GORE-TEXは、もともとトレイルランニングシューズとして人気を集めてきた「XA PRO 3D」系のタフさに、防水仕様を足した一足現在のモデルは日常使いしやすいスニーカーとして仕上げられており、普段履きでもそのタフさをしっかり味わえます。

アウトソールには「All Terrain Contagrip」を採用。濡れた路面や足場の悪い場所でもしっかり地面を捉えやすく、安定した歩行をサポートします。さらに「3D Advanced Chassis」が足元のブレを抑え、安心感のある履き心地に仕上げています。

フィット感の調整は、サロモンではおなじみの「Quicklace」でサッと完了。普段のスニーカー感覚で気軽に履ける一方、雨上がりの道やちょっとした悪路にも強いのが魅力。街歩きからアウトドアまで、天候をあまり気にせず使える一足です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

雨の日でも気軽に履けるGORE-TEX

GORE-TEXを採用しているため、突然の雨や濡れた道でも足元が濡れにくいのが魅力です。雨予報だからとわざわざ靴を替えなくていい。この気楽さだけでも、普段使いではかなり助かります。

濡れた道でも滑りにくいアウトソール

靴底には「All Terrain Contagrip」を採用。乾いた舗装路だけでなく、濡れた路面や岩場、泥道などでも安定して歩けるよう設計されています。街歩きはもちろん、旅行やアウトドアでも頼れる仕様です。

靴ひもを結ばなくていいQuicklace

細いコードを引くだけでフィット感を調整できるQuicklaceを採用しています。普通の靴ひものように毎回結び直す必要がないので、玄関でサッと履いて出掛けられるのが便利です。

まとめ：雨の日も晴れの日も、とりあえずこれを履けばOK

参考価格：20,900円

現在の価格：16,467円［21%OFF］

XA PRO 3D GORE-TEXは、スニーカーを何足も使い分けるほど靴に興味がない人にこそお薦めしやすい一足です。

晴れの日はもちろん、雨の日、旅行、キャンプ、ちょっとしたアウトドアまで幅広く対応できます。「とりあえずこれを履いておけば大丈夫」という安心感があり、靴選びに頭を使いたくない人ほど恩恵を感じやすいでしょう。

また、靴ひもには引くだけで締められる「Quicklace」を採用し、脱ぎ履きがラクなのも地味ながら便利です。

防水性、滑りにくさ、安定感、使える場面の広さまでまとめて手に入ると考えれば、「一足をガンガン使いたい人」にはかなり相性のいいシューズですね。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。