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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第193回

イヤホンで耳をふさぎたくない人へ！ Shokz「OpenFit 2+」なら長時間でも使いやすい

2026年08月21日 08時00分更新

文● Zenon／ASCII

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Amazonで「Shokz OpenFit 2+」をチェック！
 

9.4gで耳が軽い…！
「Shokz OpenFit 2+」

　本製品は、Shokzが販売するワイヤレスイヤホンです。Amazon.co.jpでは2万7880円で販売されています（8月20日現在）。

　最大の特徴は耳を塞がない耳掛け式のオープンイヤー型であること。これにより周囲の安全を確保しつつ耳への負担も減らします。わずか9.4g（片耳）という軽さで、1日中着けていても耳が疲れません。

　17.3mm超大型低周波ドライバーとDolby Audio対応により、オープン型でありながら臨場感あふれるサウンドを実現。音漏れを防止する機能もあるので安心です。イヤホン単体で11時間、ケース併用で最大48時間の再生が可能です。

「Shokz OpenFit 2+」の特徴

迫力の高音質

　独自の「Shokz DualBoost」テクノロジーと超大型低周波ドライバーにより、深みのある重低音からクリアな高音まで再現します。Dolby Audioにも対応し、広大なサウンドステージを提供します。

耳を塞がないオープンイヤー型と片耳9.4gの快適なフィット感

　耳の中に挿入しないため長時間使用しても疲れにくく、周囲の音もしっかり聞き取れます。柔軟なイヤーフックが耳の輪郭にフィットし、ワークアウト時も落ちにくい設計です。

最大48時間再生＆便利なワイヤレス充電対応

　イヤホン単体で最大11時間、充電ケースを合わせると合計最大48時間の連続再生が可能です。急速充電（10分充電で約2時間再生）やワイヤレス充電にも対応しています。

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まとめ：「ながら作業」に使いたいイヤホン

　おすすめしたいのは、「音楽を聴きながら作業したい人」です。耳を塞がないタイプのため、周囲の音がよく聞こえます。それでいて音楽は周囲に聞こえにくいので、通勤や通学、ランニングやウォーキングなどさまざまな場面で使用できます。

　重さもわずか9.4gと軽量で、着けているのを忘れるほど。耳も痛くなりにくく、実際に買った人からの満足度は高めです。ぜひ購入を検討してみてください。

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