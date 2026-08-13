【今年の本命は標準モデルのPixel 11!?】出っ張り大幅減を実際に確認！ 新Pixelの外観チェック

Androidスマホの本命「Pixel 11」シリーズの実機が一足先に編集部に到着。詳しいレポートは後ほどとして、外観写真に加えて、出っ張りを確認！

標準モデルのPixel 11のカメラ部出っ張りは明らかに減少！

性能のバランスも良くなり、これは買い！

まずはPixel 11。カメラが強化されて、価格と性能のバランス良し。2026年の本命モデルとも言っていいスマートフォンです。カラバリはFrost、Pistachio、Hibiscus、Obsidianの4色で、側面のメタルフレームまでしっかり色が付いているのは標準モデルの魅力的な部分です。

そして本モデルの注目点は、カメラバー部の出っ張りが大幅に抑えられた点。Pixel 10とも比較してみましたが、明らかに出っ張りは減っています！

Pixel 11 Proは望遠レンズが強化されたこともあり

実は出っ張りは増えていた

一方のPixel 11 Pro／11 Pro XLはグッとゴージャスな印象。CanyonとOliveの2色はフレームや背面の「G」ロゴにうっすらとゴールドが入っているのはPixel 10 Proと同様。特にCanyonはピンクゴールド気味の色付けがなされていて、さらに色気ありです。

ちなみにカメラバー部の出っ張りは、Pixel 10 Proから若干増えている模様。もっともペリスコープ型の望遠レンズのセンサーサイズを拡大しているのですから、これは仕方ない部分ではあるのでしょう。

Pixelシリーズの詳細スペックはこちらから。さらなるレビューはしばしのお待ちを！