今年も登場！ Androidスマホの代表格「Pixel 11」はGoogleの最新AIを最大限活用可能！ 第9回
グーグル的には「1ドル＝約138円」!? 日本市場では割安のPixel 11
2026年08月14日 09時00分更新
すでに予約受付を開始しており、8月20日（木）に発売を予定しているAndroidスマホの代表格、グーグルの「Pixel 11」シリーズ。日本国内での価格を見ると、同社の日本市場への力の入れ方がわかるので詳しく紹介しよう。
まずは、GoogleストアでのSIMフリー版の価格は以下のとおり。
|GoogleストアでのSIMフリー版の価格
|128GB
|256GB
|512GB
|1TB
|Pixel 11
|――
|13万6800円
|15万6800円
|――
|Pixel 11 Pro
|――
|17万4800円
|19万4800円
|23万4800円
|Pixel 11 Pro XL
|――
|20万7800円
|22万7800円
|26万7800円
|Pixel 10
|12万8900円
|14万3900円
|――
|――
|Pixel 10 Pro
|――
|17万4900円
|19万4900円
|――
|Pixel 10 Pro XL
|――
|19万2900円
|21万2900円
|――
Pixel 10の256GBとPixel 11の256GBはともに899ドル
なのに日本では約7000円値下げ！ 円安進行の逆を行っている
Pixel 11は、最低価格が12万8900円から13万6800円になっているが、その代わりにストレージが128GBから256GBに倍増しており、256GBモデル同士での比較では約7000円の値下げとなる。
AIブームにともなう半導体価格の高騰と円安進行で、スマホもPCも値上げが著しい中でどうして？ と感じるが、実は米国での価格を見ると、Pixel 10の256GBモデルとPixel 11の256GBモデルはともに899ドル……にも関わらず、日本では値下げしているわけだ！
なお、米国価格は基本税抜なので、Pixel 11の256GBモデルの価格から導き出されるのは「1ドル＝約136円」となる。現在の為替レートから考えると、いかに日本を優遇した価格設定かわかるだろう。
Pixel 11 Proも現在の為替状況から考えるとかなり有利
新iPhoneの価格にも影響を与える？
一方のPixel 11 Proは、Pixel 10 Proと100円の価格差で実質据え置き。米国価格はPixel 11 ProもPixel 10 Proも同じ1099ドル（256GB）。Pixel 11 Pro XLは100ドル値上げしての1299ドル（256GB）で、日本でも約1万5000円の値上げとなっている。そしてProモデルは「1ドル＝約145円」の計算。現在の為替状況から考えれば、これでもかなり日本のユーザーに有利だ。
カメラが強化された上に、カメラバー部の出っ張りも減少。性能的にもコスパ的にも魅力を増した標準モデルの「Pixel 11」を中心に日本市場では引き続き高い人気が続きそうだが、それに応えてくれる価格設定と言える。そして、このPixel 11を受けて、新iPhoneの米国、そして日本での価格はどうなる？ こちらも注目だ！
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