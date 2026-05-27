iPhone 17 Proのカメラ出っ張り、なかったことにする板。6600円だけど、良くない？

カメラの出っ張り、なかったことに。
アンドデザインは5月27日、iPhone 17 Pro向けのMagSafe対応バックプレート「MYNUS iPhone 17 Pro BACK」を発売した。価格は6600円。
スマホケースではなく、iPhoneの側面やボタンを覆わず、背面だけに装着するアクセサリー。iPhone 17 Proの質感、ボタンを直接押す感覚は残しながら、背面ガラスとリアカメラまわりを保護する。
大きく飛び出したリアカメラバンプをバックプレートで覆い、背面をフラットに近づけ、机に置いたときのガタつきも抑えられる。ケースで分厚くするのではなく、出っ張りを“ならす”という発想だ。
本体は上部のカメラバンプ側に厚みを持たせ、下部を薄くしたウェッジシェイプ。くさび形にすることで、背面をフラットに見せながら握りやすさも出した。角は大きく面取りし、手に当たりにくい形とした。
取り付け時は、ネオジム磁石アレイに加えて、微細な吸盤構造を持つ吸着シートで固定する。吸着シートは繰り返し使える仕様で、MagSafeアクセサリやワイヤレス充電にも対応する。
仕上げはカラーごとに異なる。ラバーブラック、ラバーオレンジ、ラバーネイビーは、しっとりした触感で滑りにくいラバー調仕上げ。サンドホワイトは、さらさらした砂岩調コーティングだ。iPhone 17 Proの各色に合わせやすい色として用意されている。
iPhoneのアクセサリーといえば、大体がケースかフィルムの二択だ。MYNUS iPhone 17 Pro BACKは、その中間というべき選択肢だ。iPhone 17 Proのデザインを隠したくない人にとって、この“ケースではない”という立ち位置こそがいちばんの魅力だろう。
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