今年も登場！ Androidスマホの代表格「Pixel 11」はGoogleの最新AIを最大限活用可能！ 第3回
グーグルのイヤホン「Pixel Buds」に進化したリアルタイム翻訳＆ANCを提供
2026年08月12日 23時00分更新
グーグルは、完全ワイヤレスイヤホンのハイエンドモデル「Pixel Buds Pro 2」に新色のOliveを追加。8月20日に発売する。価格は3万6800円。
また、9月のソフトウェアアップデートで「Pixel Buds Pro 2」「Pixel Buds 2a」に実装される新機能についても発表している。
具体的には、進化した「リアルタイム翻訳」がある。Pixel Budsをタップしてリスニングモードにすると、70以上の言語をリアルタイムで翻訳して聞くことができるほか、こちらが話した言葉についてもスマートフォンを通じて、相手の言葉に翻訳して再生することが可能になる。
また、アクティブノイズキャンセリング（ANC）も強化。耳への装着状態のわずかな変化を検知し、自動調整することで常に強力なANC機能を提供する。また、Geminiを使って、自然文での命令で設定を変更できるほか、Pixel Watchとの連携で睡眠状態を検知すると、音楽の再生やタッチ操作、通知音などを自動的にオフにしてくれるようになる。
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