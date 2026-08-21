Amazonセール情報大紹介！ 第2192回
「ゲーミングじゃない高性能ビジネスモバイルノートPCが欲しい」への回答はZenbook SORAが正解。ちょうどタイムセール中
2026年08月21日 19時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS 14型ノートPC「Zenbook SORA（UX3407NA-GL32170BES）」をチェック！
ASUSの14型ノートPC「Zenbook SORA（UX3407NA）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格349,800円から9％オフの319,800円で販売中。
約990gまで軽くしても、魅力は軽さだけではない。ASUSの「Zenbook SORA」は14型OLEDを採用し、32GBメモリーと1TB SSDを搭載。CPUにはSnapdragon X2 Eliteを備えている。1kgを切る軽さと充実した構成を両立したモバイルノートだ。
①革新的な新素材、80TOPSのAI性能も搭載
新素材「Ceraluminum」を採用したボディーに、80TOPSのAI演算性能を備える18コアのSnapdragon X2 Eliteを搭載。Ceraluminumはセラミックの軽さと硬さ、金属の柔軟性と耐久性を兼ね備えている。
②14型OLED、低ブルーライト認証にも対応
1920×1200の14型ASUS Lumina OLEDを採用し、細部まで鮮明に描写。広い色域と深い黒による映像表現に対応する。テュフ ラインランドの低ブルーライト認証も取得しており、長時間の視聴にも配慮したディスプレーとなっている。
③長時間の動画再生、充電サイクルも向上
特定の測定条件では、1回の充電で33時間以上の連続動画再生に対応。ASUS独自のバッテリー技術により、充電サイクルも従来の1000回から1200回へ向上し、長期にわたってバッテリー性能を維持できる。
製品スペック
【CPU】Snapdragon X2 Elite X2E-88-100
【メモリ】32GB LPDDR5X-9523
【ストレージ】1TB SSD（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2）
【ディスプレー】14型OLED、1920×1200ドット、60Hz
【Office】Microsoft 365 Personal（24か月版）／Office Home & Business 2024 オプション付
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