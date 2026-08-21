「ゲーミングじゃない高性能ビジネスモバイルノートPCが欲しい」への回答はZenbook SORAが正解。ちょうどタイムセール中

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【Amazonタイムセール】ASUS 14型ノートPC「Zenbook SORA（UX3407NA-GL32170BES）」をチェック！

ASUSの14型ノートPC「Zenbook SORA（UX3407NA）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格349,800円から9％オフの319,800円で販売中。

約990gまで軽くしても、魅力は軽さだけではない。ASUSの「Zenbook SORA」は14型OLEDを採用し、32GBメモリーと1TB SSDを搭載。CPUにはSnapdragon X2 Eliteを備えている。1kgを切る軽さと充実した構成を両立したモバイルノートだ。

①革新的な新素材、80TOPSのAI性能も搭載

新素材「Ceraluminum」を採用したボディーに、80TOPSのAI演算性能を備える18コアのSnapdragon X2 Eliteを搭載。Ceraluminumはセラミックの軽さと硬さ、金属の柔軟性と耐久性を兼ね備えている。

②14型OLED、低ブルーライト認証にも対応

1920×1200の14型ASUS Lumina OLEDを採用し、細部まで鮮明に描写。広い色域と深い黒による映像表現に対応する。テュフ ラインランドの低ブルーライト認証も取得しており、長時間の視聴にも配慮したディスプレーとなっている。

③長時間の動画再生、充電サイクルも向上

特定の測定条件では、1回の充電で33時間以上の連続動画再生に対応。ASUS独自のバッテリー技術により、充電サイクルも従来の1000回から1200回へ向上し、長期にわたってバッテリー性能を維持できる。

製品スペック

【CPU】Snapdragon X2 Elite X2E-88-100

【メモリ】32GB LPDDR5X-9523

【ストレージ】1TB SSD（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2）

【ディスプレー】14型OLED、1920×1200ドット、60Hz

【Office】Microsoft 365 Personal（24か月版）／Office Home & Business 2024 オプション付