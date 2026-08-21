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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第192回

スマホより読書に集中できる！ 7型「Kindle Paperwhite」は充電も最大12週間

2026年08月21日 07時00分更新

文● Zenon／ASCII

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Amazonで「Kindle Paperwhite」をチェック！
 

読書で眼が疲れにくい
「Kindle Paperwhite」

　Kindle Paperwhiteは、Amazonが販売する読書専用端末です。価格は2万7980円で、売れています（8月20日現在）。

　本製品は、7インチの光の反射を抑えた300ppiディスプレイを搭載した読書専用端末です。第12世代モデルではページめくり速度が25％向上し、白黒コントラスト比も高くなりました。

　最大12週間持続するバッテリーやIPX8等級の防水機能を備え、お風呂場や外出先でもストレスなく読書を楽しめます。まるで紙のような質感で読書でき、目が疲れにくいと評判です。

「Kindle Paperwhite」の特徴

高速化したページめくりと高コントラスト画面

　最新の7インチPaperwhiteディスプレイを採用し、応答速度が向上しました。白黒のコントラスト比も高く、より快適でスピーディーな読書体験を実現します。

一度の充電で最大12週間持続するロングバッテリー

　USB-C充電に対応し、1回のフル充電で最大12週間の駆動が可能です。旅先や外出先でもバッテリー残量を気にせず読書に没頭できます。

お風呂でも安心して使えるIPX8等級の防水性能

　水回りでも安心して使える防水性能を備えています。うっかり水がかかったり、バスタブに落としてしまったりしても安心なため、バスタイムの読書に最適です。

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まとめ：お風呂でのんびり読書タイム

　おすすめしたいのは、「読書に没頭したい人」です。ページめくりが前モデルから高速化し、ストレスを感じにくくなりました。防水性能もバッチリのため、お風呂でのんびり湯船につかりながら読書するのに向いています。

　電子書籍だけれど、少しでも紙の本に近い感覚で読書したい。そんな人はぜひ「Kindle Paperwhite」を試してみては。

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Amazon Kindle Paperwhite (16GB) 7インチディスプレイ、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、ブラック

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