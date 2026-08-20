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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第191回

服の中を冷水が巡る!? 山善の「水冷服」で残暑をひんやり乗り切る

2026年08月20日 19時00分更新

文● Zenon／ASCII

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Amazonで「DIRECTCOOL」をチェック！
 

凍らせたペットボトル1本で冷却！
「DIRECTCOOL」

　DIRECTCOOLは、山善の販売する水冷服。Amazon.co.jpではセールで、8024円（20％オフ）で販売されています（8月20日現在）。

　本製品は、凍らせたペットボトルと少量の冷水で身体を直接冷却する水冷ベストです。膨らまない設計のため上から作業着や防護服を着用でき、静音性にも優れています。

　現場作業や園芸・草刈り、屋外レジャーでの熱中症対策に最適。ペットボトルを交換すれば冷たさが復活する仕組みもポイントです。

「DIRECTCOOL」の特徴

膨らまず静かな水冷式で上から服を着用可能

　ファン付きウェアのように膨らまず、モーター音や風切り音もありません。上から作業服や防護服を着られるほか、粉塵が舞う現場でも快適に使用できます。

男女兼用フリーサイズ＆市販のモバイルバッテリーに対応

　サイドの調整ベルトで身体にぴったりフィットする男女兼用のフリーサイズです。電源には出力5V/2.0〜3.0Aの市販のモバイルバッテリーを使用できます。

凍ったペットボトル1本で手軽に冷たさが復活

　容量650mlまでの市販のペットボトルに対応しており、ペットボトル1本で最大約1時間30分〜2時間冷却が持続します。交換するだけで簡単に冷たさを取り戻せます。

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まとめ：静かで目立たないデザイン

　おすすめしたいのは、「炎天下に作業する人」です。熱中症対策として、直接身体を冷やせる水冷服は非常に有効。静かで目立たないデザインなので場所を選ばず着用できます。

　クーラーボックスに凍らせたペットボトルの予備を入れておけば、交換するだけで冷却効果を復活できる使い勝手も好評です。この夏、屋外で作業する予定のある人は、ぜひ購入を検討ください。

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