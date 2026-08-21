自宅で気楽に使えるクロームブックならこれ。14型フルHDで4万4800円の「Chromebook CM14」がタイムセール

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【Amazonタイムセール】ASUS 14型「Chromebook CM14（CM1405CM4A-464PG）」をチェック！

ASUSの14型「Chromebook CM14（CM1405CM4A-464PG）」がAmazonでタイムセール対象。過去価格49,800円から10％オフの44,800円で販売中。

4万円台のChromebookだからといって、画面までコンパクトなわけではない。ASUS「Chromebook CM14」は、1920×1080ドットの14型フルHD液晶を搭載。約1.37kgのボディーに、USB-C×2やHDMIも備えている。価格を抑えながら、画面サイズや接続端子までしっかり揃えた構成だ。

①狭額縁ディスプレー、画面占有率は86％

広い視野角を持つ14型の16:9フルHDディスプレーを搭載。狭額縁デザインによって画面占有率は86％を確保し、より広い表示エリアを実現している。スリムで洗練されたデザインも特徴となる。

②MIL規格準拠、12方法・24手順をクリア

米国軍用規格MIL-STD-810Hに準拠したテストを実施。標高、気温、湿度、振動など12方法・24手順をクリアしている。さらに、ASUS独自の品質テストも実施し、堅牢性を確かめている。

③和紙を意識した質感、再生プラ30％使用

本体表面には、和紙からインスピレーションを得た質感を採用し、デザイン上の大きな特徴としている。さらに再生プラスチックを30％使用し、環境への配慮と日本古来の伝統的な美しさを融合させたデザインだ。

製品スペック

【CPU】MediaTek Kompanio 540

【メモリ】4GB LPDDR5X-6400

【ストレージ】64GB eMMC

【ディスプレー】14型ワイドTFTカラー液晶（1920×1080ドット、60Hz、ノングレア）