継続的にプロジェクトを進めるとともに、開発者の証言などの一次資料を積極的に集めている点を高く評価

ハムスターは8月25日、本日開催された「デジタルアーカイブフェス2026」（主催：内閣府知的財産戦略推進事務局など）にて、「アーケードアーカイブス」と公式配信番組「アーケードアーカイバー」が、「デジタルアーカイブジャパン・アワード2026」を受賞したと発表。

■「デジタルアーカイブジャパン・アワード」とは

デジタルアーカイブ戦略2026-2030の推進の観点から、デジタルアーカイブの拡充や利活用の促進に積極的に取り組み、優れた活動を行っているアーカイブ機関および活用者などを顕彰し、それらの取組を広く社会に紹介することにより、デジタルアーカイブ活用の機運を盛り上げることを目的として、デジタルアーカイブジャパン・アワードを実施。

■実施主体：デジタルアーカイブジャパン推進委員会および実務者検討委員会（内閣府知的財産戦略推進事務局）

■選考基準：次の5つの観点から、デジタルアーカイブ戦略2026-2030の推進および目標達成への貢献を勘案し、受賞者（機関又は活用者）を選定。①適切なルールに則ったオープン化および利活用の推進・促進 ②コミュニティを支える基盤又は新たな社会ネットワーク形成への貢献 ③地域情報の発信 ④人材育成・普及啓発 ⑤そのほかの貢献（新技術の積極的な導入や新たなサービスの提供など）

■公式サイト：https://jpsearch.go.jp/daj-award-2026

■受賞理由

「アーケードアーカイブス」は、往年のアーケードゲームを、現代の家庭用ゲーム機で遊べるように復刻する、株式会社ハムスターによるプロジェクトです。2014年の開始から、2026年6月までに500以上のタイトルを配信するとともに、復刻したゲームを紹介する動画配信「アーケードアーカイバー」を株式会社バンダイナムコエンターテインメントと共同で企画し、さまざまなゲームメーカーの協力のもと、運営しています。多くの企業や関係者との丁寧な調整を通じて継続的にプロジェクトを進めるとともに、開発者の証言などの一次資料を積極的に集めている点を高く評価しました。

■「アーケードアーカイブス」と公式配信番組「アーケードアーカイバー」とは

「アーケードアーカイブス」は、アーケードゲームの名作を、現在の家庭用ゲーム機向けに復刻していくプロジェクト。2014年5月15日にサービスが開始され、現在26社のゲームメーカーの534タイトルをリリースしている。アーケードゲームを遊ぶ環境が限られていく中で1タイトルでも多く手軽に遊べるようにデジタルアーカイブしていくことに取り組んでいる。

またアーケードアーカイブスの配信日の夜19時からは、公式配信番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeで生配信している。配信回によっては、当時の開発者が番組へ出演し、当時の開発資料を見ながら話を聞いたりしている。この取り組みはバンダイナムコエンターテインメントと企画し始まったもので、現在はほかのメーカー各社の協力を得て、貴重な資料や証言をデジタルアーカイブすることに取り組んでいる。