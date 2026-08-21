今売れてるスケルトンデザインのゲーミングPCが欲しい人集まれ！ RTX 5060搭載ノートが20万9800円

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【Amazonタイムセール】MSI ゲーミングノートPC「Cyborg 15（B2RWFKG-1163JP）」をチェック！

MSIのゲーミングノートPC「Cyborg 15（B2RWFKG-1163JP）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格249,800円のところ、16％オフの209,800円で販売中。

RTX 5060搭載でこの価格なら、気になるのはそのほかの構成。「Cyborg 15」はCore 7 240Hに16GBメモリー、1TB SSDを搭載し、液晶も144Hz対応だ。さらにCPUとGPUの熱を効率的に排出する冷却性能も備えている。

①144Hz液晶、激しい動きも滑らかに表示

毎秒144回の映像書き換えを行うゲーミング液晶パネルを採用。動きの激しいゲームでも滑らかな映像表示を実現する。ディスプレーは15.6型のフルHD（1920×1080ドット）で、映り込みを抑えるノングレア仕様となっている。

②スケルトン素材、曲線模様の個性的デザイン

随所にスケルトン（半透明）素材を採用し、特徴的な曲線模様を組み合わせたデザイン。WASDスケルトンキートップやサイボーグアートロゴ、エクソスケルトンカーブも取り入れ、力強さと近未来を彷彿させるサイバーパンクの世界観を演出している。

③RGBバックライト、テンキー付きキーボード

視認性と耐久性に優れた、RGBバックライト内蔵のテンキー付きゲーミングキーボードを採用する。LEDカラーのカスタマイズにも対応し、好みに合わせてバックライトのカラーを変更できる。

製品スペック

【CPU】Core 7 240H

【メモリ】16GB DDR5

【ストレージ】1TB SSD（M.2 NVMe）

【ディスプレー】15.6型フルHD（1920×1080ドット）、ノングレア、144Hz