Amazonセール情報大紹介！ 第2190回
今売れてるスケルトンデザインのゲーミングPCが欲しい人集まれ！ RTX 5060搭載ノートが20万9800円
2026年08月21日 13時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】MSI ゲーミングノートPC「Cyborg 15（B2RWFKG-1163JP）」をチェック！
MSIのゲーミングノートPC「Cyborg 15（B2RWFKG-1163JP）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格249,800円のところ、16％オフの209,800円で販売中。
RTX 5060搭載でこの価格なら、気になるのはそのほかの構成。「Cyborg 15」はCore 7 240Hに16GBメモリー、1TB SSDを搭載し、液晶も144Hz対応だ。さらにCPUとGPUの熱を効率的に排出する冷却性能も備えている。
①144Hz液晶、激しい動きも滑らかに表示
毎秒144回の映像書き換えを行うゲーミング液晶パネルを採用。動きの激しいゲームでも滑らかな映像表示を実現する。ディスプレーは15.6型のフルHD（1920×1080ドット）で、映り込みを抑えるノングレア仕様となっている。
②スケルトン素材、曲線模様の個性的デザイン
随所にスケルトン（半透明）素材を採用し、特徴的な曲線模様を組み合わせたデザイン。WASDスケルトンキートップやサイボーグアートロゴ、エクソスケルトンカーブも取り入れ、力強さと近未来を彷彿させるサイバーパンクの世界観を演出している。
③RGBバックライト、テンキー付きキーボード
視認性と耐久性に優れた、RGBバックライト内蔵のテンキー付きゲーミングキーボードを採用する。LEDカラーのカスタマイズにも対応し、好みに合わせてバックライトのカラーを変更できる。
製品スペック
【CPU】Core 7 240H
【メモリ】16GB DDR5
【ストレージ】1TB SSD（M.2 NVMe）
【ディスプレー】15.6型フルHD（1920×1080ドット）、ノングレア、144Hz
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