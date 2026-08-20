各コーナーやノベルティ、ステージ情報を網羅した特設サイトを解禁！

合同会社EXNOAが運営するDMM GAMESは8月20日、幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2026」（以下、TGS2026）に出展すると発表。TGS2026の会期は、2026年9月17日から9月21日まで（一般公開日は9月19日～21日）。

▼DMM GAMES TGS2026特設サイト

https://tgs2026.dmmgames-official.com/

■DMM GAMESブースの出展タイトル・ステージ情報を公開！

過去最大の出展規模となるDMM GAMESブース（ホール3）にて『刀剣乱舞ぱずぎり』『マブラヴ ガールズガーデン』『ドットアビス』『恋姫†大戦』など数多くのゲームタイトルを出展する。

『刀剣乱舞ぱずぎり』コーナーではリリースに先駆け、ゲームを先行体験を実施予定。ほかのコーナーもノベルティ配布やタイトルの魅力をたっぷり堪能できるコンテンツを用意している。

ブース内ステージでは各タイトルの最新情報発表やスペシャルゲストの登壇、スペシャルライブなど展開予定。ぜひDMM GAMESブースに足を運んでみよう。

●DMM GAMES出展コーナー

・『刀剣乱舞ぱずぎり』

出展内容：『刀剣乱舞ぱずぎり』先行体験コーナー（試遊）

ノベルティ：

・ト餓鬼バルーン（全1種）

・オリジナルステッカー（全7種）

・オリジナルうちわ（全1種）

※ステッカーはランダム1種の配布となります。

・『マブラヴ ガールズガーデン』

出展内容：

・MG「黎明」＆コックピットフォトスポット

・随時開催！ピコトーク

ノベルティ：

・イザナミアクリルキーホルダー

・ピコお面

・『ドットアビス』

出展内容：前線基地へようこそ！酒場でビアポンコーナー

ノベルティ：

・オリジナルエナジードリンク

・ドットアビス 酒場スタッフ名刺

・KUMASANタイトル リバーシブルうちわ

・『恋姫†大戦』

出展内容：あなたはどのタイプがお好み？恋姫”推しタイプ”診断

ノベルティ：恋姫†大戦オリジナル名シーンカード（全5種）

・『Muv-Luv: Tactics カーリダーサの悪夢』（共同出展：aNCHOR）

出展内容：戦術機「海鳩」フォトスポット

ノベルティ：千朔の決め台詞ステッカー

・『DMM GAMES』

出展内容：2026年12月、DMM GAMESは15周年を迎える。周年に先駆け、TGS2026では15秒で楽しめる「15秒当てチャレンジ」が登場。参加した人には好きなゲームのシリアルコードなどをプレゼント。ぜひ会場でチャレンジしてみよう。

※シリアルコードなどプレゼントの対象タイトルは後日発表いたします

■TGS限定！絶対もらえる最大3連巨大ガチャ

DMM GAMESブース内にてDMMポイント（2000円分）、Tシャツ、ネックストラップ、アクリルカラビナなどオリジナルグッズがあたる巨大ガチャが登場。DMM GAMESブースにてスタンプカードのスタンプを集めて挑戦できる。

■DMM GAMESステージイベント

DMM GAMESブース内の特設ステージでは、スペシャルゲストを迎えたステージイベントを実施。当日は会場で楽しめるほか、ステージの模様をオンラインでも生配信予定だ。

●2026年9月19日：一般公開日

・12時～「DMM GAMES コンパニオン大集合ステージin TGS2026」

MC：山口 慧さん

ゲスト：コンパニオンオールスターズ

・13時～「DMM GAMES コスプレイヤー大集合ステージ in TGS2026」

MC：山口 慧さん

ゲスト：【マブラヴ ガールズガーデン】とうかさん（ピコ役）、チェリねえさん（桃園める役）

【Muv-Luv Tactics カーリダーサの悪夢】猫宮さきさん（湊斗千朔役）

【恋姫†大戦】東雲りかさん（愛紗役）、るらさん（久遠役）

【ドットアビス】雪紙キノさん（ピコ役）、こめこさん（ベリサ役）

・14時～「クルスタキラキラ放送局出張版 with fripSide TGS2026スペシャルライブ」（ティンクルスターナイツ）

MC：川本 成さん（あさりど）

ゲスト：吉田早希さん、かんなぎれい氏（DMM GAMESクリエイティブディレクター）、いけD（「ティンクルスターナイツ」 開発/運用ディレクター）、fripSide（上杉真央さん、阿部寿世さん）

・15時～「『モンギル: STAR DIVE』の最新情報をTGS2026で大公開！」

MC：百花繚乱さん

ゲスト：イ・ドンジョ氏（モンギル開発PD）

●2026年9月20日：一般公開日

・11時～「『神姫PROJECT』 10周年後半出張編！継承者サミット#24 in TGS」

MC：青木佑磨さん

ゲスト：綾音まこさん、テクロス菅氏、ディアボロス

・12時～「DMM GAMES『War Thunder』日本サービス開始10周年記念特集ゲームさんぽ出張編 in TGS2026」

MC：ゲームさんぽ（いいださん、マスダさん）

ゲスト：土肥修さん（元海上自衛隊1等海佐）

・13時～「『クリエイティブチームくまさん』＆『ドットアビス』大特集！TGS2026スペシャルステージ」

MC：百花繚乱さん

ゲスト：宮本彩希さん、はせP（DMM GAMES総合プロデューサー）

・14時～「『STELLAR IDOL PROJECT』東京ゲームショウ2026 スペシャルライブステージ」

MC：山口 慧さん

ゲスト：榊原ゆいさん（夜乃すずか役）、蒼乃むすびさん（沙良ユウリ役）、ヒゲドライバー

・15時～『まちすば』スペシャルステージ in TGS2026 (この素晴らしい世界に祝福を！～この愛すべき街に繁栄を！～)

MC：百花繚乱さん

ゲスト：福島 潤さん（カズマ役）、藤井大希氏（KADOKAWAゲームプロデューサー）

●2026年9月21日：一般公開日

・12時～「『恋姫†大戦』特別最新情報をお届け！恋姫†大戦通信」

MC：リップグリップ岩永さん

ゲスト：KOTOKOさん、榊原ゆいさん（伊達政宗・龍巳役）、松井章氏（ネクストン）、田村行政氏（DMM GAMES）

・13時～「『マブラヴ タクティクス』TGS記念特別ステージ！武士道とはTGSにもあるかもしれない」（Muv-Luv: Tactics カーリダーサの悪夢）

MC：山口 慧さん

ゲスト：吉宗鋼紀さん、tororo氏（マブラヴ統括P）、マフィア梶田さん

・14時～「『マブラヴ ガールズガーデン』ザルトゥーム学園特別配信教室 TGS出張版」

MC：百花繚乱さん

ゲスト：マフィア梶田さん、中恵光城さん、ピコさん、石渡P（KMS）

・15時～「HONEY∞PARADE GAMES特番 TGS2026スペシャル！」（シノビNEXUS –閃乱カグラ–）

ゲスト：小原莉子さん（月光役）、Chat HPG

■TGS2026公式番組・メインステージイベント

『刀剣乱舞ONLINE』と『刀剣乱舞ぱずぎり』による合同ステージを、TGS2026の公式番組・メインステージにて実施する。当日は会場で観覧できるほか、ステージの模様をオンラインでも生配信予定だ。

また、スペシャルステージには三日月宗近役の鳥海浩輔さん、陸奥守吉行役の濱健人さん、二筋樋󠄀貞宗役の田所陽向さんが出演する。

ステージ当日の観覧募集については公式X「刀剣乱舞ONLINE【運営】（@TOUKEN_STAFF）」「刀剣乱舞ぱずぎり【公式】（@touken_puzzle）」または、DMM GAMES 東京ゲームショウ2026特設サイトを確認してほしい。

●15時40分～「刀剣乱舞ONLINE×刀剣乱舞ぱずぎり スペシャルステージ」

MC：山口 慧さん

ゲスト：鳥海浩輔さん（三日月宗近役）、濱健人さん（陸奥守吉行役）、田所陽向さん（二筋樋󠄀貞宗役）、刀剣乱舞原作プロデューサー でじたろう氏（ニトロプラス）、刀剣乱舞ONLINE／刀剣乱舞ぱずぎり 開発プロデューサー伊藤正和氏（DMM GAMES）ほか

▼各コーナーやステージの詳細や続報については下記をチェック！

・特設サイト：https://tgs2026.dmmgames-official.com/

・DMM GAMES公式X：https://x.com/dmmolg_com?lang=ja

【「東京ゲームショウ2026」開催概要】

会期：

2026年9月17日：ビジネスデイ 10時～17時

2026年9月18日：ビジネスデイ 10時～17時

2026年9月19日：一般公開日 9時30分～17時

2026年9月20日：一般公開日 9時30分～17時

2026年9月21日：一般公開日 9時30分～16時30分

会場：幕張メッセ 1～11ホール／国際会議場／イベントホール

DMM GAMESブース：幕張メッセ ホール3