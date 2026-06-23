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DMM、AIチャットサービス「DMMキャラトーク」開始　1000超の会話体験を提供

2026年06月23日 12時00分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　DMMは、AIチャットサービス「DMMキャラトーク」の提供を6月23日より開始。サービスはDMMアカウントで利用できる。多彩なAIキャラクターと1対1で会話できる点を軸に、癒しや気分転換、雑談といったエンタメ需要に応える新サービスとして打ち出すものだ。

　DMMキャラトークの特徴は、複数のAIチャットサービス提供元による個性豊かなキャラクターを一つのプラットフォームに集約した点だという。学習や占いに特化したキャラ、チャットのやり取りで物語が進むストーリーチャットなど、キャラクター数とシナリオ数を合わせて1,000以上のパターンが用意されている。DMMアカウントひとつでワンクリック連携でき、DMMポイントでの支払いにも対応するため、使い始めや継続利用のハードルを下げている。

　また、好きな時に好きなキャラと1対1で話せる点も強みだという。仕事終わりに気分転換したい時や、なんとなく誰かと話したい時など、日常のすき間に合わせて使える設計だ。さらにユーザー自身がキャラクターを作成し、プラットフォーム上で公開することも可能で、作成したキャラは他のユーザーにも遊んでもらえる。

　サービスは、既存のAIが情報検索や文章作成中心に使われてきた一方で、娯楽や雑談に特化した体験が十分ではないという背景から開発されたという。今後はアニメなどのIPとのコラボキャラクター拡充や新機能追加も予定しており、ローンチ記念としてX投稿キャンペーンも実施する。第1回のお題は「AIとこんな話してみた」で、6月23日から6月29日23:59まで参加できる。受賞者にはDMMポイントが進呈される予定だ。

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