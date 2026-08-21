1本約82円、しかもラベルレス！ 「キリン 生茶」24本をまとめ買い

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「キリン 生茶 525ml×24本 ラベルレス 緑茶」が

Amazonタイムセールに登場！

「キリン 生茶 525ml×24本 ラベルレス 緑茶」は、国産の緑茶と生茶葉抽出物を使用した525mlのペットボトル緑茶です。現在開催中のAmazonタイムセールの対象となっています。

過去価格2,585円のところ、24％オフの1,965円で販売されています。24本セットで、1本あたりの価格は約82円です。

「キリン 生茶 ラベルレス 緑茶」の特徴

Amazon商品ページより

「キリン 生茶」は、新技術「凍結あまみ製法」を採用した緑茶です。

「生茶葉鮮度搾り製法」や「かぶせ茶マイクロ粉砕」を採用し、新茶のようなあまみが際立つおいしさと紹介されています。

内容量は500mlよりも多い525mlです。ラベルレスタイプのため、ラベルをはがす手間を省き、分別しやすい仕様となっています。

まとめ：Amazonタイムセールで「生茶」をお得にストック！

現在開催中のAmazonタイムセールでは、「キリン 生茶 525ml×24本 ラベルレス 緑茶」が24％オフの1,965円となっています。

少し多めの525ml入りのペットボトル24本が、1本あたり約82円で購入できるセールです。普段から緑茶を飲む人は、この機会にまとめ買いしてストックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。