アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第104回
1本約82円、しかもラベルレス！ 「キリン 生茶」24本をまとめ買い
2026年08月21日 07時00分更新
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「キリン 生茶 525ml×24本 ラベルレス 緑茶」が
Amazonタイムセールに登場！
「キリン 生茶 525ml×24本 ラベルレス 緑茶」は、国産の緑茶と生茶葉抽出物を使用した525mlのペットボトル緑茶です。現在開催中のAmazonタイムセールの対象となっています。
過去価格2,585円のところ、24％オフの1,965円で販売されています。24本セットで、1本あたりの価格は約82円です。
「キリン 生茶 ラベルレス 緑茶」の特徴
Amazon商品ページより
「キリン 生茶」は、新技術「凍結あまみ製法」を採用した緑茶です。
「生茶葉鮮度搾り製法」や「かぶせ茶マイクロ粉砕」を採用し、新茶のようなあまみが際立つおいしさと紹介されています。
内容量は500mlよりも多い525mlです。ラベルレスタイプのため、ラベルをはがす手間を省き、分別しやすい仕様となっています。
まとめ：Amazonタイムセールで「生茶」をお得にストック！
現在開催中のAmazonタイムセールでは、「キリン 生茶 525ml×24本 ラベルレス 緑茶」が24％オフの1,965円となっています。
少し多めの525ml入りのペットボトル24本が、1本あたり約82円で購入できるセールです。普段から緑茶を飲む人は、この機会にまとめ買いしてストックしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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