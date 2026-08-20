RTX 5050搭載ゲーミングノートが18万円切り！ MSI「Cyborg 15」がかなり買いやすい

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MSI Cyborg 15は、高いパフォーマンスを発揮するゲーミングノートパソコン。Amazon.co.jp限定で、17万9800円（20％オフ）で販売されています。参考価格22万4800円からは、4万5000円ぶんお買い得（8月20日現在）。

15.6型フルHD（1920×1080）ディスプレーは144Hzリフレッシュレート対応。Core i7-13620HとGeForce RTX 5050を搭載し、動きの激しいゲームでも滑らかな映像を描画します。

16GBメモリ、512GB SSDを備え、高いレスポンスと冷却性能でゲームや仕事をサポート。スケルトンデザインを採用し、見た目にも満足感や所有欲を刺激する一品です。

高いグラフィック性能

Core i7-13620HプロセッサーとNVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPUを搭載し、最新PCゲームや重い作業もスムーズに動作する優れたパフォーマンスを備えています。

滑らかな映像表示を実現

毎秒144回の映像書き換えに対応した15.6型フルHD（1920×1080）ノングレア液晶を採用しており、FPSやバトルロイヤル系ゲームでも残像感の少ない滑らかな画面でプレイできます。

サイバーパンク風のスケルトンデザインとRGBキーボード

半透明素材と特徴的な曲線を取り入れた個性的で近未来感のある筐体デザインを採用しています。さらにLEDカラーをカスタマイズ可能なRGBバックライト内蔵キーボードがゲーム体験を盛り上げます。

まとめ：ゲームも仕事もこれ一台

おすすめしたいのは、「THE ゲーミングノート」を求める人です。普段使いには十分すぎるスペックを持ち、高負荷なゲームも快適に遊べます。見た目にも遊び心があり、開くたびにテンションが上がることでしょう。

基本スペックが高いので、仕事用に使うのもアリ。それでいて今なら約18万円と非常にお買い得なタイミングなので、コスパを重視する人にもおすすめの一品です。