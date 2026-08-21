Amazonセール情報大紹介！ 第2189回
TikTokのコーヒー動画でよく見るアレがSALE価格に。ビアレッティ「モカエキスプレス」4,140円
2026年08月21日 12時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ビアレッティ「モカエキスプレス」3カップ用をチェック！
ビアレッティの「モカエキスプレス」3カップ用がAmazonでタイムセール対象。過去価格5,225円から21％オフの4,140円で販売中。
90年以上ほぼ形を変えておらず、使い方は今でもいたってシンプル。水とコーヒー粉を入れて火にかければ、コクのある濃厚なコーヒーを楽しめる。ビアレッティの「モカエキスプレス」は、Amazonで10万件を超える評価が集まり、星4.5を獲得している直火式のモカポットだ。そのまま味わうほか、ラテやカプチーノ、アイスコーヒーなどにもアレンジできる。
①電源不要、アウトドアにも持ち出せる
直火式のモカエキスプレスなら、キャンプやベランピング、車中泊でも本格的なエスプレッソの香りを手軽に楽しめる。コンパクトで持ち運びやすく、アウトドアギアに自然に馴染むデザインも特徴だ。
②水洗いだけ、難しい操作も必要なし
難しい操作は不要で、コーヒーメーカーが初めての場合でも直感的に使えるシンプルな設計。お手入れも水洗いのみで済み、毎日のコーヒー習慣に取り入れやすいつくりになっている。
③ラテからアフォガートまでアレンジ
抽出したコーヒーはそのまま味わうほか、ミルクと合わせてカプチーノやラテにもアレンジ可能。ミルクやアイスで割ることもでき、アイスコーヒーやアフォガートなど、気分に合わせて幅広い楽しみ方ができる。
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