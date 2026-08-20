13型の大画面で動画もゲームも！ Snapdragon 8s Gen 4搭載「Idea Tab Pro」が約1万9000円引き

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Lenovo Idea Tab Pro タブレットは、Android 16搭載の13型ワイドパネルタブレットです。Amazon.co.jpでは、7万9800円（19％オフ）で販売されています（8月20日現在）。参考価格から約1万9000円引きとなります。

13型高精細ディスプレー（3504×2190ドット）を搭載し、圧倒的な映像美を発揮。Snapdragon 8s Gen 4 プロセッサーと8GBメモリ、256GBストレージを備え、アプリや動画も快適に動作します。

スタイラスペンも標準付属し、イラスト作成や作業にも最適な一台。また、microSDカードで最大2TBの拡張に対応しているため、容量不足の心配もありません。

圧倒的なパフォーマンス

8コアの強力なプロセッサーと8GB（LPDDR5X）メモリを搭載しており、アプリの立ち上げやマルチタスク、動画視聴からゲームまでスムーズで快適な操作性を実現します。

大画面＆JBL 4スピーカー

解像度3504×2190ドットを誇る13型の大画面ワイドパネルを採用しています。さらにドルビー・アトモス対応のJBLクアッドスピーカーを備え、圧倒的な映像美と臨場感あるサウンドで動画鑑賞を楽しめます。

スタイラスペン標準付属＆最大2TBのmicroSDカード対応

「Lenovo Tab Pen Plus」が標準で付属しているため、購入してすぐに手書きメモやイラスト描画に活用できます。また、microSDカードスロット（最大2TB対応）を備えているのもポイントです。

まとめ：高コスパな大画面タブレット

おすすめしたいのは、「快適な大画面タブレットが欲しい人」です。13型の大きな画面と、Snapdragon 8s Gen 4による快適な動作。動画やアプリはサクサク動き、画質も音質も良いと好評です。

スタイラスペンが標準で付いてくるため、買い足す必要がないのもポイント。動画視聴だけでなく、お絵かき用タブとして使うのもアリです。ぜひ購入を検討してみてください。