2万円を切る10型タブレット！ 動画やマンガ用なら「Fire HD 10」で十分かも

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Fire HD 10は、Amazonの販売する大画面タブレットです。価格が1万9980円（32GBモデル）となっています（8月19日現在）。

本製品は、10.1インチのフルHDディスプレーを搭載。8コアプロセッサーと3GB RAMにより前世代からパフォーマンスが約25％向上し、動画やマンガをサクサク楽しめます。

薄型・軽量設計ながら高い耐久性を備え、最大13時間の連続使用が可能な大容量バッテリーを搭載。microSDカードで最大1TBまでストレージを拡張できるのも魅力です。

大画面と快適な処理性能

1080pフルHDの高精細な10.1インチ画面を備え、Prime VideoやYouTubeなどの動画視聴、電子書籍の閲覧に最適です。前世代よりパフォーマンスが最大25％改善しており、コンテンツの閲覧や操作がよりスムーズに行えます。

高い耐久性と最大13時間の長時間バッテリー

強化アルミノシリケートガラスと堅牢なボディを採用し、持ち運びに適した耐久性を実現しています。最大13時間持続するバッテリーを内蔵しているため、外出先や旅先でも充電を気にせず利用できます。

最大1TBまでのmicroSDカード拡張＆スタイラスペン対応

本体ストレージ（32GB/64GB）に加え、microSDカードで最大1TBまで容量を拡張可能です。さらに別売りのスタイラスペン（USI 2.0規格）に対応しており、4096段階の筆圧検知を生かしたイラスト制作やメモ書きにも活用できます。

まとめ：薄くて軽くて丈夫なタブレット

おすすめしたいのは、「動画やマンガを大画面タブレットで楽しみたい人」です。寸法は「246×165×8.6mm」の10.1インチで、重量は434gと取り回しのしやすいサイズ感です。

スマホより大きな画面なので、動画視聴やマンガを読んだりウェブ閲覧をするのにちょうどいい一品。バッテリーも長持ちするので、どこにいても使えるのは魅力です。Amazonのサービスを主軸に使う人は、ぜひ購入を検討してみてください。