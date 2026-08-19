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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第186回

2万円台で11型2.5K＆9000mAhバッテリー搭載！ 動画用タブレットならシャオミのこれが良さそう

2026年08月19日 19時00分更新

文● Zenon／ASCII

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Amazonでシャオミ(Xiaomi)の「Redmi Pad 2」をチェック！
 

長時間の使用に適した格安タブレット
「Redmi Pad 2」

　シャオミ(Xiaomi) タブレット Redmi Pad 2は、高精細ディスプレイを備えた11型タブレットです。Amazon.co.jpでは、2万7980円で販売されています（8月19日現在）。

　2.5K解像度の大型11インチディスプレーを搭載したWi-Fiモデル。Helio G100-Ultraチップと9000mAhの大容量バッテリーを備え、動画視聴やWeb閲覧などのエンターテインメントを長時間楽しめます。

　Dolby Atmosに対応したクアッドスピーカーを内蔵し、microSDカードで最大2TBまで拡張可能なストレージ設計も魅力です。

「Redmi Pad 2」の特徴

高精細な2.5K・11インチ大画面

　高解像度な2.5K（2560×1600）の11インチディスプレーと、Dolby Atmos対応のスピーカーを搭載しています。迫力ある映像と立体感のある音響で、映画やアニメなどの動画コンテンツを存分に楽しめます。

9000mAhの超大容量バッテリー

　9000mAhの大容量バッテリーを内蔵しているため、充電切れを気にせず長時間の動画視聴や電子書籍の読書が可能です。家庭内での普段使いや旅行先での利用にも最適です。

最大2TBまでのmicroSDカード拡張に対応

　標準の128GBストレージに加え、microSDカードを利用することで最大2TBまで容量を拡張できます。大量の動画や写真、電子書籍データを保存したい人でも安心です。

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まとめ：画面のくっきりしたタブレット

　おすすめしたいのは、「コスパの良いタブレット」を求める人です。メモリ4GB／ストレージ128GBというのはハイエンドモデルには見劣りしますが、動画視聴などのライトな目的であれば十分動きます。電子書籍を読む、ウェブを眺める、軽めのゲームを遊ぶといった用途でもかなり扱いやすい1台。

　2.5K解像度のため文字もぼやけず見やすいと評判。目の悪くなってきたシニア層向けにも需要のあるお手頃なタブレットです。

Amazon.co.jpでチェック

シャオミ(Xiaomi) タブレット Redmi Pad 2 4GB+128GB グラファイトグレー wi-fiモデル 2.5K 大型11インチディスプレ Dolby Atmos対応 9000mAh 大容量 バッテリー 高性能チップHelio G100-Ultra 2TBまでmicroSDカード拡張 Xiaomi相互接続機能対応 軽量 エンターテインメント 子供用にも 日本語版

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