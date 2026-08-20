仕事が捗る大画面ノートPCが12万9800円！ Microsoft 365が2年分付くASUS「Vivobook 15」

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【Amazonタイムセール】ASUS 15.6型ノートPC「Vivobook 15（M1502XA-R785WS）」をチェック！

ASUSの15.6型ノートPC「Vivobook 15（M1502XA-R785WS）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格189,800円から32％オフの129,800円で販売中。

CPUはしっかり選びたいし、Microsoft 365を使える環境もまとめて揃えたい。ASUS「Vivobook 15」は、Ryzen 7 7840HSにMicrosoft 365 Personal（24か月版）を組み合わせた15.6型ノート。8GB DDR5メモリーと512GB SSD、1920×1080ドットのノングレア液晶を備え、テンキー付きの日本語キーボードも搭載する。

①8コア16スレッド、Ryzen AIも搭載

Ryzen 7 7840HSは8コア16スレッド構成で、AMD Ryzen AIも搭載。NPUパフォーマンスは最大10 TOPSとなる。グラフィックスにはCPU内蔵のAMD Radeonグラフィックスを採用している。

②USB-Cを2基搭載、Wi-Fi 6にも対応

USB Type-Cを2基搭載し、うち1基はPower Delivery対応でデータ転送と本体への給電をサポート。USB Type-Aは3基、HDMIも1基備える。通信機能はWi-Fi 6とBluetooth 5.4に対応している。

③92万画素カメラ、プライバシーシャッター付き

92万画素Webカメラにはプライバシーシャッターを装備。ステレオスピーカーは2W×2で、アレイマイクも内蔵する。マイクロホン／ヘッドホン／ヘッドセット・コンボジャックも1基備えている。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 7 7840HS（8コア／16スレッド）

【メモリ】8GB DDR5-4800

【ストレージ】512GB SSD（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2）

【ディスプレー】15.6型、1920×1080ドット、60Hz、ノングレア

【Office】Microsoft 365 Personal（24か月版）