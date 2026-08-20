Amazonセール情報大紹介！ 第2188回
仕事が捗る大画面ノートPCが12万9800円！ Microsoft 365が2年分付くASUS「Vivobook 15」
2026年08月20日 20時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS 15.6型ノートPC「Vivobook 15（M1502XA-R785WS）」をチェック！
ASUSの15.6型ノートPC「Vivobook 15（M1502XA-R785WS）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格189,800円から32％オフの129,800円で販売中。
CPUはしっかり選びたいし、Microsoft 365を使える環境もまとめて揃えたい。ASUS「Vivobook 15」は、Ryzen 7 7840HSにMicrosoft 365 Personal（24か月版）を組み合わせた15.6型ノート。8GB DDR5メモリーと512GB SSD、1920×1080ドットのノングレア液晶を備え、テンキー付きの日本語キーボードも搭載する。
①8コア16スレッド、Ryzen AIも搭載
Ryzen 7 7840HSは8コア16スレッド構成で、AMD Ryzen AIも搭載。NPUパフォーマンスは最大10 TOPSとなる。グラフィックスにはCPU内蔵のAMD Radeonグラフィックスを採用している。
②USB-Cを2基搭載、Wi-Fi 6にも対応
USB Type-Cを2基搭載し、うち1基はPower Delivery対応でデータ転送と本体への給電をサポート。USB Type-Aは3基、HDMIも1基備える。通信機能はWi-Fi 6とBluetooth 5.4に対応している。
③92万画素カメラ、プライバシーシャッター付き
92万画素Webカメラにはプライバシーシャッターを装備。ステレオスピーカーは2W×2で、アレイマイクも内蔵する。マイクロホン／ヘッドホン／ヘッドセット・コンボジャックも1基備えている。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 7 7840HS（8コア／16スレッド）
【メモリ】8GB DDR5-4800
【ストレージ】512GB SSD（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2）
【ディスプレー】15.6型、1920×1080ドット、60Hz、ノングレア
【Office】Microsoft 365 Personal（24か月版）
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