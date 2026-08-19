Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第185回
3万円で6000mAh＆おサイフ対応！ OPPOの大画面スマホ「A5 5G」が買いやすい
2026年08月19日 19時00分更新
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日常使いに強いミドルスマホ
「OPPO A5 5G」
OPPO A5 5Gは、6.7インチのSIMフリースマートフォンです。Amazon.co.jpでは現在セールで3万798円（16％オフ）で販売されています（8月19日現在）。
6000mAhの大容量バッテリーと最大120Hzの大画面ディスプレーを搭載。45W急速充電やFeliCa（おサイフケータイ）に対応し、防塵・防水および高い耐衝撃性を備えています。
さらに独自の「OPPO AI」による写真編集機能も搭載し、日常の使い勝手とタフさを兼ね備えた1台です。
「OPPO A5 5G」の特徴
長時間の外出も安心な6000mAh大容量バッテリー
6000mAhの超大容量バッテリーを搭載しており、バッテリー切れの心配を減らせます。さらに45W急速充電（SUPERVOOC）に対応しているため、スキマ時間で効率よく充電が可能です。
屋外でも見やすい120Hz対応の約6.7インチ大画面ディスプレー
最大輝度1000nitの明るい大画面を採用し、強い日差しの下でも高い視認性を確保しています。リフレッシュレート最大120Hzにより、画面のスクロールや動画の動きも滑らかです。
OPPO AIによる便利な写真編集とおサイフケータイ対応
写り込んだ不要な人物を消去する「AI消しゴム2.0」など独自のAI機能を搭載。さらにおサイフケータイやマイナンバーカード機能、IP65防塵・防水、耐衝撃性能にも対応し、日常生活で幅広く活躍します。
まとめ：機能充実で満足感は高め
おすすめしたいのは、「安く多機能なスマホ」を求めている人です。明るく大きなディスプレー、大容量バッテリー、FeliCa対応など、この価格帯でこれほど機能が充実したスマホはあまり見ません。
いっぽうで、メモリ4GB／ストレージ128GBと値段相応な部分も。メインではなくサブスマホとして魅力を感じる一台と言えるでしょう。
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