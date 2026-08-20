厚みが1円玉6枚分のモバイルバッテリー!? スマホにくっ付くUGREENのワイヤレスモデルが4186円に！

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【Amazonタイムセール】UGREEN Air モバイルバッテリー 5000mAh（PB580）をチェック！

UGREENの「Air モバイルバッテリー（PB580）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格6,480円のところ、35％オフの4,186円で販売中。

スマホの背面に重ねて使うマグネット式だからこそ、本体の薄さは重要。UGREENの「Air モバイルバッテリー（PB580）」は、5000mAhの容量を備えた薄型モデルだ。Qi2対応のワイヤレス充電に加え、USB-Cでは最大20Wの入出力にも対応する。

①厚さ8.6mm、バッグやポーチにも収まる薄型設計

本体の厚さは約8.6mm。スマホと一緒に重ねても違和感がなく、バッグの中だけでなくポーチにもスッと収まる薄型設計を採用。「持ち歩くのが面倒」を減らすことを意識したモバイルバッテリーだ。

②ATL製セル採用、多重保護回路も内蔵

iPhoneと同じATL製セルを採用し、高いエネルギー密度によってスリムなボディーを実現。さらに、過充電や過放電を防ぐ多重保護回路も内蔵しており、日常使いに求められる信頼性にも配慮している。

③4色展開、USB-Cケーブルも付属

カラーはダークグレー、ブルー、ホワイト、ピンクの4色を用意。USB-Cケーブルも同梱されており、有線充電する場合でも別途ケーブルを用意する必要がない。