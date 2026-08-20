Amazonセール情報大紹介！ 第2185回
ゲームも動画編集もできる11型タブレットが3万円台！ 2560×1600の美麗IPS液晶搭載
2026年08月20日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Lenovo 11型タブレット「Idea Tab（ZAFR0046JP）」をチェック！
Lenovoの11型タブレット「Idea Tab（ZAFR0046JP）」がAmazonでタイムセール対象。37,200円で販売中。
8GBメモリーに2560×1600ドットの11型ディスプレー、さらに4スピーカーまでそろって3万円台。Lenovoの「Idea Tab」は、価格を抑えつつ、普段使いに関わる部分はしっかり押さえたAndroidタブレットだ。MediaTek Dimensity 6300を搭載し、ストレージは128GB。microSDは最大2TBまで対応する。
①8GBメモリー、Dimensity 6300を搭載
プロセッサーには8コアのMediaTek Dimensity 6300を採用し、動作周波数は最大2.4GHz。メインメモリーは8GBのLPDDR4X、ストレージは128GBのUFSを搭載する。OSはAndroid 15を採用している。
②2560×1600表示、Miracastにも対応
11型ワイドパネルは2560×1600ドットの表示に対応し、10点マルチタッチにも対応。ワイヤレスディスプレー機能としてMiracastも利用できる。
③7040mAhバッテリー、約12時間使用可能
7040mAhのリチウムイオンポリマーバッテリーを搭載し、使用時間は約12時間。ACアダプター使用時の充電時間は約2.2時間となる。本体は約254.6×166.2×7mmで、重量は約480gに収まっている。
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