Epic Games Japan合同会社は8月18日、「Unreal Fest Tokyo 2026」をTFT ビル西館（東京・有明）にて開催すると発表。開催日は、2026年11月3日／4日の2日間だ。

本日より参加登録受付を開始するとともに、11月4日に開催する公式懇親会「Unreal Fest Closing Party」のチケット販売も開始している。

Unreal Fest Tokyoは、ゲーム開発をはじめ、映像、自動車、建築、製造、シミュレーションなど、幅広い分野で活躍するクリエイターや開発者が集い、最新のUnreal EngineおよびUnreal Editor for Fortnite（UEFN）の技術や活用事例を学び、交流できるEpic Games公式イベント。

昨年は過去最多となる約1800名が参加し、過去最大規模のイベントとなった。

今年は、史上最多となる30以上の国内外の第一線で活躍する開発者・クリエイターによるセッションを実施予定。スポンサー企業による展示エリア、インディーゲームコーナー、参加者が講演者と直接交流できるコミュニティスペース「Unreal Hub」に加えて、「Epic エコシステムブース」では、UEFNやMetaHuman、Epic Online Services（EOS）、Epic Games Store、Unreal Engine の最新技術を展示するなど、多彩なプログラムを予定している。

なお、登壇者・セッション情報については2026年9月頃より順次発表予定。最新情報は、公式サイトならびに公式Xアカウントより確認しよう。

▼「Unreal Fest Tokyo 2026」開催概要

イベント名：Unreal Fest Tokyo 2026

会場：TFT ビル日館（TFT ホール）

〒135-0063 東京都江東区有明3-4-10

日程：

11月3日：基調講演／各種セッション／展示ブース／Unreal Hub

11月4日：各種セッション／展示ブース／Unreal Hub／公式懇親会「Unreal Fest Closing Party」

公式サイト：https://www.unrealengine.com/events/unreal-fest-tokyo-2026

公式X：https://x.com/UnrealEngineJP

※Unreal Fest Tokyo 2026への参加は無料です。11月4日に開催する公式ネットワーキングパーティー「Unreal Fest Closing Party」への参加には、別途チケット（7700円）が必要です。

※先着順・定員制

■全国各地でUnreal Festを楽しめる「サテライト会場」の開催者を募集

Unreal Fest Tokyo 2026では、東京・有明の会場への来場が難しい人にも全国各地でイベントを楽しめるよう、昨年に引き続き、サテライト会場向けのストリーム配信を実施する。あわせて、本配信を上映し、地域の参加者とともにUnreal Festを盛り上げてくれるサテライト会場の開催者を募集している。

サテライト会場では、Unreal Fest Tokyo 2026の配信を複数の参加者で視聴しながら、参加者同士の交流やディスカッションを楽しめる。地域の勉強会やコミュニティ、学校、企業の有志グループなど、さまざまな形で開催可能。

東京の会場だけでなく、全国各地のUnreal Engine コミュニティとともにUnreal Fest Tokyo 2026を楽しもう。

▼申込みはこちら

https://forms.gle/yPDw39cb5hD2UZJA6