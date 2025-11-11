Unreal FestからGTMFまで　サードウェーブが2025年ゲーム系イベントに出展

サードウェーブは、ゲーム制作者・パブリッシャー・ユーザーが集まる展示会やカンファレンスで、そのハイスペックな製品を紹介する。イベントは「Unreal Fest Tokyo 2025」として11月14日から11月15日の間、TAKANAWA GATEWAY Convention Centerで開催される。

イベントでは、エピック ゲームズ ジャパン主催の大型イベント「Unreal Fest Tokyo 2025」に出展し、Unreal Engineのビジネス利用やスペックによる動作の違いを直接体感できるシミュレーターを展示する予定だ。GALLERIA XMC9A-R59-GD、GALLERIA UL9C-R59-8A、THIRDWAVE F-14LN5LA-Bが展示機として使用される。

さらに、サードウェーブは11月15日にesports銀座studioで行われる「Indie Developers Conference 2025」にも出展。このカンファレンスでは、少人数でゲームを制作する開発者向けに、開発環境を快適に向上させるハイスペックパソコンを披露する。

最後に、「Game Tools & Middleware Forum 2025」にも11月25日にベルサール新宿南口で参加し、最新技術を一堂に集めた展示を行う。ここでは、最新グラフィックボードを搭載したGALLERIAでゲームを試遊できる機会も提供する。