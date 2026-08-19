Amazonセール情報大紹介！ 第2184回
テレワークPC選びの本命かも!? Core 7＆16GBメモリ＆Office 365が2年間使える「Vivobook 15」が18万9800円
2026年08月19日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS 15.6型ノートPC「Vivobook 15（X1504MA-C7165SISA）」をチェック！
ASUSの15.6型ノートPC「Vivobook 15（X1504MA-C7165SISA）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格199,800円から5％オフの189,800円で販売中。
仕事用のPCなら、Officeはもちろん、表計算に使えるテンキーも欲しい。オンライン通話をするなら、カメラや周囲の音も気になる。「Vivobook 15」は、Microsoft 365 Personalを24か月利用でき、テンキーも搭載。AIノイズキャンセリングや、Webカメラのプライバシーシャッターも備えている。
①Core 7 350と16GBメモリーで日々の作業に対応
Core 7 350と16GBメモリー、512GB SSDを搭載。ウェブ閲覧や資料作成、動画視聴などの作業からマルチタスクまでこなせる。Wi-Fi 6にも対応し、オンラインコンテンツも瞬時に読み込める。
②3辺狭額ベゼルとアイケア機能を備えた15.6型液晶
画面比率16:9のディスプレーは3辺狭額ベゼルと広視野角パネルを採用。TÜV Rheinland認証を取得したアイケア機能も備え、ブルーライトを低減する。長時間の視聴でも目にやさしく使える設計だ。
③約49分で60％まで充電、バッテリー管理機能も搭載
充電容量を最大80％に設定できるバッテリーヘルスマネジメントにより、バッテリーの劣化を抑えられる。急速充電にも対応し、バッテリー残量が少ない状態から約49分で60％まで充電可能だ。
製品スペック
【CPU】インテル Core 7 プロセッサー 350
【メモリ】16GB DDR5-5600
【ストレージ】512GB SSD（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2）
【ディスプレー】15.6型ワイドTFTカラー液晶、1920×1080ドット、60Hz、ノングレア
【Office】Microsoft 365 Personal（24か月版）／Office Home & Business 2024 オプション付
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