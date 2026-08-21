70分間、寿司食べ放題！ かっぱ寿司全店で開催中、今なら“とろネバ”プレートも

回転寿司チェーン「かっぱ寿司」は、全店で食べ放題コースを提供中。8月20日～9月2日の期間は、「かっぱの元気モリモリ祭り」として、「モリモリ とろネバプレート」を「かっぱ寿司の食べ放題」の対象メニューとして加えます。

かっぱ寿司の食べ放題、全店で実施中

「かっぱ寿司の食べ放題」では、約90種以上の寿司、サイドメニュー、スイーツを70分間楽しめます。事前世予約制で、利用料金は店舗のタイプによって異なります。

■かっぱ寿司の食べ放題

実施店舗：かっぱ寿司全店（※一部改装中・休業中店舗は除く）

実施期間：9月2日まで予定

制限時間：70分制（ラストオーダーは終了20分前）

予約受付：かっぱ寿司公式ウェブサイト・アプリにて予約受付中

URL：https://www.kappasushi.jp/cp/kappa-no-tabeho

予約サイトURL：https://yoyaku.kappasushi.jp

食べ放題通常料金：

【タイプ A・C・K 店舗】一般3890円、シニア（65歳以上）3390円、小学生1990円、幼児（未就学児）無料

【タイプ B ・D店舗】一般4190円、シニア（65歳以上）3690円、小学生1990円、幼児（未就学児）無料

※保護者1名につき幼児2名まで無料。3名以上は1名につき990円

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9月2日までは「モリモリ とろネバプレート」が食べ放題メニューで注文可能です。

「モリモリ とろネバプレート」は、中とろ、まぐろ、活〆真鯛、煮穴子、豚タン塩ダレを使った五貫セットです。

納豆、おくら、いか、めかぶ、とろろをトッピングとして添え、自分好みにアレンジできます。

中とろは店内切り付けで、脂の甘みととろける口どけが特徴だとしています。まぐろも店内切り付けで、まぐろ本来の旨みと赤身の味わいを楽しめるとしています。

活〆真鯛は上品な甘みとほどよい弾力、煮穴子はふっくらやわらかな身とほのかな甘みが特徴といいます。豚タン塩ダレは、コリっとした食感の豚タンを塩ダレで仕上げています。

茶碗蒸しもセットになっており、出汁を使った味わいです。具材にはえびを使用しています。

食べ放題で「とろネバ」アレンジ！

中とろやまぐろ、真鯛など5貫に、納豆、おくら、めかぶ、とろろなどの“とろネバ”トッピングを自分好みに組み合わせられる今回のプレート。



食べ放題というと好きなネタをひたすら注文する楽しみがありますが、こんなふうにトッピングで味変しながら楽しめるセットがあるのもおもしろいですね。



茶碗蒸しまで付いてくるので、まずはこちらを一式楽しんでから、気になるネタを追加していくのもよさそうです。

・開始日：2026年8月20日

・終了日：2026年9月2日予定

※価格は税込み表記です。