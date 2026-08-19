Amazonセール情報大紹介！ 第2183回
Snapdragon X2 Elite搭載のCopilot+PC
軽量モバイルPCをお探しのアナタには約990gの14型OLEDノート「Zenbook SORA」が吉！
2026年08月19日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS 14型ノートPC「Zenbook SORA（UX3407NA-GL16570GR）」をチェック！
ASUSの14型ノートPC「Zenbook SORA（UX3407NA-GL16570GR）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格279,800円から7％オフの259,800円で販売中。
性能も軽さも欲しい。ノートPCを選ぶなら、どちらも簡単には譲りたくないところ。ASUSの「Zenbook SORA」は、Snapdragon X2 Eliteを搭載しながら約990g。80TOPSのNPUや14型OLEDも備え、性能と軽さを両立している。
①1kg未満でSnapdragon X2 Elite搭載
約990gのボディーにSnapdragon X2 Eliteを搭載。NPUは80TOPSのAI演算性能を備え、高い負荷がかかる作業でのマルチタスクにも対応する。オンデバイスのAI関連タスクもスムーズに処理でき、Copilot+ PCにも対応している。
②1920×1200ドットの14型OLED
ディスプレーは1920×1200ドットの14型OLEDで、ASUS Lumina OLEDを採用。広い色域と深い黒による映像表現に加え、テュフラインランドの低ブルーライト認証も取得している。リフレッシュレートは60Hz、表面はグレア仕様だ。
③USB4×2にHDMI、Wi-Fi 7対応
USB4 Type-Cを2基搭載し、データ転送、映像出力、本体への給電に対応。USB 3.2 Type-A Gen2とHDMI、3.5mmコンボジャックも備える。無線通信はWi-Fi 7とBluetooth 5.4に対応する。
製品スペック
【CPU】Snapdragon X2 Elite X2E-88-100
【メモリ】16GB LPDDR5X-9523
【ストレージ】512GB SSD（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2）
【ディスプレー】14型OLED、1920×1200ドット、60Hz、グレア
【NPU】Qualcomm Hexagon NPU 80TOPS
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