飛行機に持ち込める20,000mAhモバイルバッテリーが7000円台！ UGREEN製で高出力165Wのハイパワー仕様

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【Amazonタイムセール】UGREEN「巻取式ケーブル内蔵 165W モバイルバッテリー」をチェック！

UGREENの「巻取式ケーブル内蔵 165W モバイルバッテリー」がAmazonでタイムセール対象。参考価格13,280円のところ、40％オフの7,966円で販売中。

ノートPCもスマホも持ち歩くなら、外出先の充電を1台にまとめられると扱いやすい。UGREENの「巻取式ケーブル内蔵 165W モバイルバッテリー」は、20,000mAhの容量を備え、USB-C×2では合計最大165Wで出力できる。さらに約65cmのUSB-Cケーブルを本体に内蔵。使うときに引き出し、使い終われば巻き取って収納できる。

①最大165Wで2台を同時充電

USB-C×2の同時使用で合計最大165Wを出力し、ノートPCとスマートフォンなど複数の機器を同時に急速充電できる。出力は100W＋65Wに対応。USB-Aも備えており、3ポート使用時は合計最大120Wとなる。

②最大100W対応の巻取り式USB-Cケーブル

内蔵するUSB-Cケーブルは約65cmまで引き出せ、7段階で長さを調節可能。ケーブルを引き出すだけで充電でき、使用後はスライド式で本体へ収納できる。最大100Wの入力にも対応し、本体への充電にも利用可能だ。

③消費電力まで見えるTFTディスプレイ

TFTディスプレイを搭載し、バッテリー残量のほか、入出力電圧や電流、消費電力などをリアルタイムで表示する。絵文字表示にも対応しており、充電中の状態を画面で確認できる。