スマホにヌルヌル画面が欲しいなら最大240Hzで5万円台の「AQUOS sense9」はいかが？

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【Amazonで割引中】シャープ スマートフォン「AQUOS sense9」をチェック！

シャープのスマートフォン「AQUOS sense9」256GB版がAmazonで割引対象。参考価格65,340円のところ、18％オフの53,744円で販売中。

「AQUOS sense9」は、5,030万画素のデュアルカメラに最大240Hz駆動のPro IGZO OLED、8GBメモリーと256GBストレージを搭載する。さらに5,000mAhバッテリーを備え、防水防塵にも対応。この構成で5万円台なら、なかなか魅力的では？

①5,030万画素のデュアルカメラ

標準カメラは全画素を使った像面位相差オートフォーカスに対応し、1/1.55インチの大型センサーを搭載。広角カメラにも1/2.5インチセンサーを採用し、広大な風景から約2.5cmまでの接写撮影まで対応する。

②最大240Hz駆動のPro IGZO OLED

AQUOS senseシリーズで初めてPro IGZO OLEDを採用。最大240Hz駆動に対応し、残像感の少ない映像を表示できる。さらにHDR対応コンテンツでは、明暗のコントラスト差が際立つ映像を楽しめる。

③5,000mAhバッテリーと高耐久設計

5,000mAhのバッテリーを搭載し、2日間の使用が可能。防水防塵にも対応するほか、MIL規格16項目に準拠した高耐久設計を採用している。顔認識と指紋認識の2種類の生体認証にも対応する。