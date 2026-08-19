Amazonセール情報大紹介！ 第2181回
166gの軽量本体に5030万画素×2のデュアルカメラ搭載
スマホにヌルヌル画面が欲しいなら最大240Hzで5万円台の「AQUOS sense9」はいかが？
2026年08月19日 13時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】シャープ スマートフォン「AQUOS sense9」をチェック！
シャープのスマートフォン「AQUOS sense9」256GB版がAmazonで割引対象。参考価格65,340円のところ、18％オフの53,744円で販売中。
「AQUOS sense9」は、5,030万画素のデュアルカメラに最大240Hz駆動のPro IGZO OLED、8GBメモリーと256GBストレージを搭載する。さらに5,000mAhバッテリーを備え、防水防塵にも対応。この構成で5万円台なら、なかなか魅力的では？
①5,030万画素のデュアルカメラ
標準カメラは全画素を使った像面位相差オートフォーカスに対応し、1/1.55インチの大型センサーを搭載。広角カメラにも1/2.5インチセンサーを採用し、広大な風景から約2.5cmまでの接写撮影まで対応する。
②最大240Hz駆動のPro IGZO OLED
AQUOS senseシリーズで初めてPro IGZO OLEDを採用。最大240Hz駆動に対応し、残像感の少ない映像を表示できる。さらにHDR対応コンテンツでは、明暗のコントラスト差が際立つ映像を楽しめる。
③5,000mAhバッテリーと高耐久設計
5,000mAhのバッテリーを搭載し、2日間の使用が可能。防水防塵にも対応するほか、MIL規格16項目に準拠した高耐久設計を採用している。顔認識と指紋認識の2種類の生体認証にも対応する。
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