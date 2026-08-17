篠原修司のアップルうわさ情報局 第2490回
アップル、Siriのニュース対応で報道各社に150億円超支払いか
2026年08月17日 20時00分更新
アップルはAIを搭載した新しい音声アシスタント「Siri」に最新のニュースや情報を取り込むため、報道各社と契約交渉を進めているという。米紙The Wall Street Journalが8月12日に報じた。
同紙は事情に詳しい関係者からの話として、アップルはここ数ヵ月のあいだに複数の報道機関へ接触しており、AI版Siriが最新のニュースや情報にアクセスできるようにするための複数年契約を提案したと伝えている。
特徴的なのは、コンテンツが実際に使われるたびにその報道機関へ報酬が支払われる変動型の仕組みが提案されていることだという。AI企業と報道機関の契約では、コンテンツへの幅広いアクセスと引き換えに一定額を保証する固定料金が一般的なため、これは異例の方式だ。
そしてアップルはこの支払いのために、9桁、つまり1億ドル（約150億円超）にのぼる予算を検討しているとのこと。
AIで生まれ変わった新しいSiriは、年内に登場する予定だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2493回
iPhoneアップル初の折りたたみ「iPhone Ultra」、米国以外は発売まで数ヵ月待ち？
-
第2491回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」有機ELパネル調達価格を約4割引き下げ?
-
第2490回
iPhoneアップル、初の折りたたみiPhoneは2色展開か シルバーとダークブルー？
-
第2488回
iPhoneアップル、折りたたみiPhoneを2028年まで計画か 初代発売前に早くも第3世代のうわさ
-
第2487回
iPhoneアップル、セラミック製「Apple Watch」約7年ぶりに復活させる計画か
-
第2486回
iPhoneアップル「iPhone 17」早ければ今日にも値上げか
-
第2485回
iPhoneアップル新型Apple TVとHomePod mini、今秋ついに登場？
-
第2484回
iPhoneアップル初のタッチ対応MacBook、早ければ年末発売か
-
第2483回
iPhoneアップル版「残クレ」米国で開始 iPhone 17eは月額約2900円から
-
第2483回
iPhoneアップル、iPhoneからWindowsにコピペできる機能を開発中 報道
- この連載の一覧へ