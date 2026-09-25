アップル「iPhone 18 Pro」Face ID不具合、iOS 27.0.1で修正か　アップルがテスト中との報道

AIで生成したイメージ 筆者提供

アップルがiPhone向けにテストしているとうわさの「iOS 27.0.1」は、少なくともFace ID関連のバグ修正か改善を含む可能性が高いという。米メディアMacRumorsが9月23日に報じた。

同紙によると、先週iOS 27をリリースしたアップルは、すでに後続のアップデートとなるiOS 27.0.1をテストしているという。これは同紙が独自に持つログをもとにした情報で、アップルが公式に発表したものではない。

同紙は、iOS 27.0.1がバグ修正かセキュリティパッチ、またはその両方を含むマイナーアップデートになる可能性が高いとみている。マイナーアップデートとは、大きな新機能を加えるのではなく、細かな修正が中心の小規模な更新のことだ。

そのうえで同紙は、今年は一部のiPhone 18 ProユーザーでFace IDの不具合が起きていることから、iOS 27.0.1には少なくともFace ID関連のバグ修正か改善が含まれる可能性が高いとしている。

なお、このFace IDの不具合について米メディア9to5Macは、パスワードアプリやSafariのプライベートタブなど、Face IDで保護したアプリのロックを解除するときに起きているようだと伝えていた。同紙によると、iPhone 18 ProとiPhone 18 Pro Maxは新しい小型のFace IDを採用しており、赤外線カメラは画面の時刻表示のあたりの下に隠されているという。

配信の時期についてMacRumorsは、「正確にはいつになるか分からない」としながらも、「今後数日から数週間のうちに配信される可能性がある」としている。新しいiOSが出てすぐに「.0.1」の更新が出るのは今回が初めてではなく、昨年もiOS 26の配信からまもなく、最初のアップデートとなるiOS 26.0.1がリリースされていた。

Face IDの不具合に困っているiPhone 18 Proユーザーにとっては、待ち遠しいアップデートになりそうだ。