このページの本文へ

篠原修司のアップルうわさ情報局 第2504回

アップル「iPhone 18 Pro」黒復活？　新色ダークチェリーとスカイブルーの3色か

2026年09月09日 15時30分更新

文● 篠原修司

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

AIで生成したイメージ　筆者提供

　アップルがまもなく発表するとうわさの「iPhone 18 Pro」のカラーは、ダークチェリー（バーガンディ）、スカイブルー、ブラックの3色になるという。中国のSNS微博（weibo）の著名リーカーFixed Focus Digital氏が9月1日にリークした。

　同氏によると、iPhone 18 Proはすでに本格的な量産段階に入っており、カラーはこの3色になると予想しているそうだ。一方、これまで有力視されていたシルバーは「おそらく」用意されず、追加の投稿でもシルバーが存在する証拠は見ていないと補足している。

　iPhone 18 Proのカラーについては、これまでiPhone 17 Proのコズミックオレンジに代わる目玉色としてダークチェリー（バーガンディ）が登場するという見方でおおむね一致していた。リーク情報ではそこにシルバーとスカイブルーが追加されるとのうわさが主流で、ブラックやスペースグレイが用意されるかどうかは食い違っていた。

　今回のリークどおりであれば、iPhone 17 Proのコズミックオレンジ、ディープブルー、シルバーの3色はいずれも引き継がれず、iPhone 18 Proはカラーを全面的に入れ替えることになる。

　なお、スカイブルーはこれまでiPhone AirやMacBook Airで採用されてきた色だが、いずれも青みはかなり控えめで、普段の明かりの下ではシルバーやホワイトに見える。そのため9to5Macは、アップルがシルバーを好む人向けの代替としてスカイブルーを位置づけている可能性があると指摘している。

　昨年のiPhone 17 Proではブラックやスペースグレイがなくなり、がっかりした人も多かった。このリークが当たっていれば、黒好きにとってはうれしい復活となりそうだ。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
  • 角川アスキー総合研究所

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中