アップル「iPhone 18 Pro」黒復活？　新色ダークチェリーとスカイブルーの3色か

AIで生成したイメージ 筆者提供

アップルがまもなく発表するとうわさの「iPhone 18 Pro」のカラーは、ダークチェリー（バーガンディ）、スカイブルー、ブラックの3色になるという。中国のSNS微博（weibo）の著名リーカーFixed Focus Digital氏が9月1日にリークした。

同氏によると、iPhone 18 Proはすでに本格的な量産段階に入っており、カラーはこの3色になると予想しているそうだ。一方、これまで有力視されていたシルバーは「おそらく」用意されず、追加の投稿でもシルバーが存在する証拠は見ていないと補足している。

iPhone 18 Proのカラーについては、これまでiPhone 17 Proのコズミックオレンジに代わる目玉色としてダークチェリー（バーガンディ）が登場するという見方でおおむね一致していた。リーク情報ではそこにシルバーとスカイブルーが追加されるとのうわさが主流で、ブラックやスペースグレイが用意されるかどうかは食い違っていた。

今回のリークどおりであれば、iPhone 17 Proのコズミックオレンジ、ディープブルー、シルバーの3色はいずれも引き継がれず、iPhone 18 Proはカラーを全面的に入れ替えることになる。

なお、スカイブルーはこれまでiPhone AirやMacBook Airで採用されてきた色だが、いずれも青みはかなり控えめで、普段の明かりの下ではシルバーやホワイトに見える。そのため9to5Macは、アップルがシルバーを好む人向けの代替としてスカイブルーを位置づけている可能性があると指摘している。

昨年のiPhone 17 Proではブラックやスペースグレイがなくなり、がっかりした人も多かった。このリークが当たっていれば、黒好きにとってはうれしい復活となりそうだ。