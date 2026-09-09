篠原修司のアップルうわさ情報局 第2504回
アップル「iPhone 18 Pro」黒復活？ 新色ダークチェリーとスカイブルーの3色か
2026年09月09日 15時30分更新
アップルがまもなく発表するとうわさの「iPhone 18 Pro」のカラーは、ダークチェリー（バーガンディ）、スカイブルー、ブラックの3色になるという。中国のSNS微博（weibo）の著名リーカーFixed Focus Digital氏が9月1日にリークした。
同氏によると、iPhone 18 Proはすでに本格的な量産段階に入っており、カラーはこの3色になると予想しているそうだ。一方、これまで有力視されていたシルバーは「おそらく」用意されず、追加の投稿でもシルバーが存在する証拠は見ていないと補足している。
iPhone 18 Proのカラーについては、これまでiPhone 17 Proのコズミックオレンジに代わる目玉色としてダークチェリー（バーガンディ）が登場するという見方でおおむね一致していた。リーク情報ではそこにシルバーとスカイブルーが追加されるとのうわさが主流で、ブラックやスペースグレイが用意されるかどうかは食い違っていた。
今回のリークどおりであれば、iPhone 17 Proのコズミックオレンジ、ディープブルー、シルバーの3色はいずれも引き継がれず、iPhone 18 Proはカラーを全面的に入れ替えることになる。
なお、スカイブルーはこれまでiPhone AirやMacBook Airで採用されてきた色だが、いずれも青みはかなり控えめで、普段の明かりの下ではシルバーやホワイトに見える。そのため9to5Macは、アップルがシルバーを好む人向けの代替としてスカイブルーを位置づけている可能性があると指摘している。
昨年のiPhone 17 Proではブラックやスペースグレイがなくなり、がっかりした人も多かった。このリークが当たっていれば、黒好きにとってはうれしい復活となりそうだ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2503回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」ブラックなし？ シルバー、ダークチェリー、スカイブルーの3色展開か
-
第2502回
iPhone折りたたみ式iPhoneの名前は「iPhone Duo」？ケース情報が流出
-
第2501回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」未発表のカメラ機能が判明か
-
第2499回
iPhoneアップルのカメラ付きAirPods、名前は「Ultra」ではなく「Pro」のまま？
-
第2498回
iPhoneアップル、有機EL版MacBook ProにM5 Ultra搭載？ノート型Mac初の最上位チップか
-
第2498回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」約22万円に？ 150ドル値上げ予想で株価懸念も
-
第2497回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」9月12日午後4時に予約開始？
-
第2497回
iPhoneアップル「Apple Watch Series 12」128GBに？ 新アプリで体調管理も強化か
-
第2496回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」22万円超え？
-
第2495回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」A20 Pro、GPU7コア化か メモリ帯域も1.5倍に？
- この連載の一覧へ