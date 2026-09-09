折りたたみ式iPhoneの名前は「iPhone Duo」？ケース情報が流出

Threadsより

アップルが日本時間9月10日のイベントで発表するとみられる同社初の折りたたみ式iPhoneについて、正式名称が「iPhone Duo」になる可能性が浮上した。スマホケースの人気ブランドCASETiFYの公式サイトに「iPhone Duo Case」というページが一時的に公開されていたことを、SNSのThreadsユーザーthisiszhixiang氏が9月7日に投稿し話題になっている。

同氏が投稿したスクリーンショットによると、ページには「Ready for the iPhone Duo?（iPhone Duoの準備はできた？）」という文言とともに、アップル初の折りたたみ端末向けケースをいち早く手に入れたい人向けのウェイトリスト（順番待ちリスト）への登録を呼びかける内容が書かれていた。

掲載されているケースの画像にも折りたたみ部分のヒンジを守る構造が盛り込まれており、折りたたみ式iPhone向けであることは明らかだ。

ただし、このページはすでに削除されている。香港のテックメディアUnwire.hkが9月7日に伝えたところによると、ページはいったん「iPhone Ultra Case」に書き換えられたのち、関連するページがすべて消されたという。

折りたたみ式iPhoneの名称については、これまで「iPhone Ultra」や「iPhone Fold」といった予想が有力視されてきたため、CASETiFYが「Duo」と「Ultra」の両方のページを用意していたと指摘する声もある。

アクセサリーメーカーは製品の寸法などを事前に受け取ることがあるとされるが、正式な製品名まで発表前に共有されているのかは不明だ。「Duo」が正式名なのか、それとも仮の名前だったのかは、あと1日で判明する。