篠原修司のアップルうわさ情報局 第2502回
折りたたみ式iPhoneの名前は「iPhone Duo」？ケース情報が流出
2026年09月09日 15時00分更新
アップルが日本時間9月10日のイベントで発表するとみられる同社初の折りたたみ式iPhoneについて、正式名称が「iPhone Duo」になる可能性が浮上した。スマホケースの人気ブランドCASETiFYの公式サイトに「iPhone Duo Case」というページが一時的に公開されていたことを、SNSのThreadsユーザーthisiszhixiang氏が9月7日に投稿し話題になっている。
同氏が投稿したスクリーンショットによると、ページには「Ready for the iPhone Duo?（iPhone Duoの準備はできた？）」という文言とともに、アップル初の折りたたみ端末向けケースをいち早く手に入れたい人向けのウェイトリスト（順番待ちリスト）への登録を呼びかける内容が書かれていた。
掲載されているケースの画像にも折りたたみ部分のヒンジを守る構造が盛り込まれており、折りたたみ式iPhone向けであることは明らかだ。
ただし、このページはすでに削除されている。香港のテックメディアUnwire.hkが9月7日に伝えたところによると、ページはいったん「iPhone Ultra Case」に書き換えられたのち、関連するページがすべて消されたという。
折りたたみ式iPhoneの名称については、これまで「iPhone Ultra」や「iPhone Fold」といった予想が有力視されてきたため、CASETiFYが「Duo」と「Ultra」の両方のページを用意していたと指摘する声もある。
アクセサリーメーカーは製品の寸法などを事前に受け取ることがあるとされるが、正式な製品名まで発表前に共有されているのかは不明だ。「Duo」が正式名なのか、それとも仮の名前だったのかは、あと1日で判明する。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2501回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」未発表のカメラ機能が判明か
-
第2499回
iPhoneアップルのカメラ付きAirPods、名前は「Ultra」ではなく「Pro」のまま？
-
第2498回
iPhoneアップル、有機EL版MacBook ProにM5 Ultra搭載？ノート型Mac初の最上位チップか
-
第2498回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」約22万円に？ 150ドル値上げ予想で株価懸念も
-
第2497回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」9月12日午後4時に予約開始？
-
第2497回
iPhoneアップル「Apple Watch Series 12」128GBに？ 新アプリで体調管理も強化か
-
第2496回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」22万円超え？
-
第2495回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」A20 Pro、GPU7コア化か メモリ帯域も1.5倍に？
-
第2494回
iPhoneアップルが13.8インチ有機EL「MacBook」投入か AirとProの中間に
-
第2493回
iPhoneアップル初の折りたたみ「iPhone Ultra」、米国以外は発売まで数ヵ月待ち？
- この連載の一覧へ