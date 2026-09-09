篠原修司のアップルうわさ情報局 第2503回
アップル「iPhone 18 Pro」ブラックなし？ シルバー、ダークチェリー、スカイブルーの3色展開か
2026年09月09日 15時15分更新
アップルがまもなく発表するとうわさの「iPhone 18 Pro」は、シルバー、ダークチェリー、スカイブルーの3色展開になる可能性がある。著名リーカーのSonny Dickson氏がiPhone 18 Pro用とされる3色のSIMトレーの写真をXで9月2日に公開した。
同氏がこの写真を公開したのは、中国のSNS微博（weibo）のリーカーFixed Focus Digital氏が「iPhone 18 Proはダークチェリー、スカイブルー、ブラックの3色で、シルバーはない」と伝えた翌日のこと。同氏はこのリーク情報を取り上げた米メディアMacRumorsに対し、「ここ数ヵ月で見かけた色はこの3色だけだ」と話している。
ただ、同氏は5月にブラックを含む4色のiPhone 18 Proのモックアップの写真を公開しており、それとは情報が食い違う。この点をXで指摘された同氏は、「ブラックのモックアップは毎年作られるものの、アップルはもうブラックを使いたがらない色になっている」と説明している。
なお、米国や日本で売られているiPhoneはすでにeSIM専用でSIMトレーがないが、中国やヨーロッパなどで売られているiPhoneにはいまもSIMトレーがある。つまり今回流出した部品は、おもに中国向けのiPhoneには入っているものということになる。
iPhone 18 Proにブラックがないといううわさは今回が初めてではなく、微博の著名リーカーInstant Digital氏も4月に同じ内容を伝えていた。現行のiPhone 17 Proはコズミックオレンジ、シルバー、ディープブルーの3色展開で、上位モデルのiPhoneにブラックや濃いグレーの選択肢がまったくないのは昨年が初めてだった。今年もその流れが続く可能性がある。
一方、米メディアMacworldは4月に、ライトブルー、ダークチェリー、ダークグレー、シルバーの4色になると報じており、情報は定まっていない。
とは言え、アップルは日本時間9月10日に開催するイベントで、iPhone 18 ProとiPhone 18 Pro Maxを発表するとみられている。つまり、答え合わせはもうすぐだ。
September 2, 2026
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2502回
iPhone折りたたみ式iPhoneの名前は「iPhone Duo」？ケース情報が流出
-
第2501回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」未発表のカメラ機能が判明か
-
第2499回
iPhoneアップルのカメラ付きAirPods、名前は「Ultra」ではなく「Pro」のまま？
-
第2498回
iPhoneアップル、有機EL版MacBook ProにM5 Ultra搭載？ノート型Mac初の最上位チップか
-
第2498回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」約22万円に？ 150ドル値上げ予想で株価懸念も
-
第2497回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」9月12日午後4時に予約開始？
-
第2497回
iPhoneアップル「Apple Watch Series 12」128GBに？ 新アプリで体調管理も強化か
-
第2496回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」22万円超え？
-
第2495回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」A20 Pro、GPU7コア化か メモリ帯域も1.5倍に？
-
第2494回
iPhoneアップルが13.8インチ有機EL「MacBook」投入か AirとProの中間に
- この連載の一覧へ