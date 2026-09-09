アップル「iPhone 18 Pro」ブラックなし？　シルバー、ダークチェリー、スカイブルーの3色展開か

リーク画像の一部 Xより

アップルがまもなく発表するとうわさの「iPhone 18 Pro」は、シルバー、ダークチェリー、スカイブルーの3色展開になる可能性がある。著名リーカーのSonny Dickson氏がiPhone 18 Pro用とされる3色のSIMトレーの写真をXで9月2日に公開した。

同氏がこの写真を公開したのは、中国のSNS微博（weibo）のリーカーFixed Focus Digital氏が「iPhone 18 Proはダークチェリー、スカイブルー、ブラックの3色で、シルバーはない」と伝えた翌日のこと。同氏はこのリーク情報を取り上げた米メディアMacRumorsに対し、「ここ数ヵ月で見かけた色はこの3色だけだ」と話している。

ただ、同氏は5月にブラックを含む4色のiPhone 18 Proのモックアップの写真を公開しており、それとは情報が食い違う。この点をXで指摘された同氏は、「ブラックのモックアップは毎年作られるものの、アップルはもうブラックを使いたがらない色になっている」と説明している。

なお、米国や日本で売られているiPhoneはすでにeSIM専用でSIMトレーがないが、中国やヨーロッパなどで売られているiPhoneにはいまもSIMトレーがある。つまり今回流出した部品は、おもに中国向けのiPhoneには入っているものということになる。

iPhone 18 Proにブラックがないといううわさは今回が初めてではなく、微博の著名リーカーInstant Digital氏も4月に同じ内容を伝えていた。現行のiPhone 17 Proはコズミックオレンジ、シルバー、ディープブルーの3色展開で、上位モデルのiPhoneにブラックや濃いグレーの選択肢がまったくないのは昨年が初めてだった。今年もその流れが続く可能性がある。

一方、米メディアMacworldは4月に、ライトブルー、ダークチェリー、ダークグレー、シルバーの4色になると報じており、情報は定まっていない。

とは言え、アップルは日本時間9月10日に開催するイベントで、iPhone 18 ProとiPhone 18 Pro Maxを発表するとみられている。つまり、答え合わせはもうすぐだ。