圧つよっ！ カップヌードル「シビ辛スタミナ」 ニンニク×麻辣でガツン

日清食品は即席めん「カップヌードル シビ辛スタミナ ビッグ」を8月24日から全国で発売します。321円。

"スタミナ系ラーメン"

カップヌードルビッグに登場

いわゆる"スタミナ系ラーメン" をカップヌードル流にアレンジしたという商品。ビッグサイズで展開します。

つるみのある少し太めの麺に、甘味のある醤油をベースとしたスープを合わせています。ニンニクの風味、肉の旨味、麻辣のシビれと辛味をきかせ、パンチのきいた「麻辣旨辛ニンニク醤油」味に仕上げたといいます。

具材には「謎肉」（大豆たん白入り豚ミンチ加工品）、ニラ、タマネギ、赤唐辛子を使用しています。

さらに、別添の「特製旨辛オイル」は、ニンニクの風味と唐辛子の辛味を際立たせる仕立て。オイルを加えることで、さらにスタミナ感のある味わいを楽しめるとのことです。

パッケージの圧が強い！

ニンニク、肉、麻辣を一度に楽しめる「カップヌードル シビ辛スタミナ ビッグ」が登場します。



パッケージは二郎系、いわゆるG系ラーメンの店頭POPを思わせるような圧の強さ。はたして、カップヌードルであのガツンとした力強さをどこまで出せるのでしょうか？ しかも今回は、スタミナ系に“シビ辛”を掛け合わせた仕立て。この組み合わせも気になるところです。



なお、半分ほど食べた後に生卵を割り入れて、よく混ぜる食べ方もおすすめだそう。



G系を思わせるスタミナ感と麻辣のシビ辛が、カップヌードルでどんな一杯に着地するのか。実際に食べて確かめたくなりますね！



・発売日：2026年8月24日

※価格は税込み表記です。