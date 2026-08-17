圧つよっ！ カップヌードル「シビ辛スタミナ」 ニンニク×麻辣でガツン

日清食品は即席めん「カップヌードル シビ辛スタミナ ビッグ」を8月24日から全国で発売します。321円。
"スタミナ系ラーメン"
カップヌードルビッグに登場
いわゆる"スタミナ系ラーメン" をカップヌードル流にアレンジしたという商品。ビッグサイズで展開します。
つるみのある少し太めの麺に、甘味のある醤油をベースとしたスープを合わせています。ニンニクの風味、肉の旨味、麻辣のシビれと辛味をきかせ、パンチのきいた「麻辣旨辛ニンニク醤油」味に仕上げたといいます。
具材には「謎肉」（大豆たん白入り豚ミンチ加工品）、ニラ、タマネギ、赤唐辛子を使用しています。
さらに、別添の「特製旨辛オイル」は、ニンニクの風味と唐辛子の辛味を際立たせる仕立て。オイルを加えることで、さらにスタミナ感のある味わいを楽しめるとのことです。
パッケージの圧が強い！
ニンニク、肉、麻辣を一度に楽しめる「カップヌードル シビ辛スタミナ ビッグ」が登場します。
パッケージは二郎系、いわゆるG系ラーメンの店頭POPを思わせるような圧の強さ。はたして、カップヌードルであのガツンとした力強さをどこまで出せるのでしょうか？ しかも今回は、スタミナ系に“シビ辛”を掛け合わせた仕立て。この組み合わせも気になるところです。
なお、半分ほど食べた後に生卵を割り入れて、よく混ぜる食べ方もおすすめだそう。
G系を思わせるスタミナ感と麻辣のシビ辛が、カップヌードルでどんな一杯に着地するのか。実際に食べて確かめたくなりますね！
・発売日：2026年8月24日
※価格は税込み表記です。
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