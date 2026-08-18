肉めし専門店の豪快「ポークカレー」！ 厚切り豚バラが丼にドーン

都内に2店舗構える「肉めし岡もと」は期間限定メニュー「岡もと流ポークカレー」を8月19日より販売します。

ボリューム満点！「岡もと流ポークカレー」

岡もとは、柔らかく煮込んだ肉や豆腐などをのせた「肉めし」が看板メニュー。今回、そんな岡もとらしい煮込みを大胆にトッピングしたカレーが登場します。

▲岡もと流ポークカレー1089円



秘伝のかえしとこだわりの割り下でじっくり煮込んだ厚切りの豚バラ肉、煮玉子、味しみ大根、そして特製カレーを丼に大胆に盛ったボリューム満点の一品。

甘辛ダレとスパイスが絶妙に絡み合い、最後まで飽きが来ない味わいに仕上げたといいます。

また、本メニューはテイクアウトも可能です。

▲【テイクアウトメニュー】岡もと流ポークカレー（1069円）

現在は新橋と御徒町に2店舗

リリースによると、ホロホロの豚バラ肉をスプーンでほどき、特製カレーとともに白米と味わうのが“岡もと流”だそうですよ。丼スタイルで豪快に肉もカレーもかっこめる、腹ペコさんにぴったりのメニューです。



なお岡もとは、かつて新橋・御徒町・足立入谷・溝の口に4店舗を構えていましたが、現在は新橋と御徒町のみ。



新メニューの「岡もと流ポークカレー」以外など、味噌で煮込んだ牛ホルモンなど豊富な肉メニューを展開しています。2店舗のみにはなりますが、お近くを通りかかる機会がある人はチェックしてみてはどうでしょう！



・発売日：2026年8月19日



（※文中の価格はすべて税込）