「スガキヤ」が約20年ぶりに関東へ！ 神奈川で2店舗連続オープン

スガキコシステムズは8月17日、名古屋発のラーメンチェーン「スガキヤ」を、10月に神奈川県横浜市と厚木市へ2店舗連続でオープンすると発表しました。
「スガキヤ」は1946年に名古屋で甘党の店として誕生し、今年で創業80周年を迎えます。現在は愛知県を中心に東海エリア、近畿エリアなどで250店舗以上を展開しています。
関東エリアへの新規出店は約20年ぶりとなり、今回、1店舗目をカエデウォーク長津田、2店舗目を本厚木ミロードイーストに構えます。
なお、神奈川の2店舗では、東海地方で展開している「スガキヤ」の商品を販売します。販売価格は既存店舗とは異なります。
オープン時には、アプリ会員限定のクーポンやノベルティーも用意されます。
■スガキヤ カエデウォーク長津田店
開業日：10月15日予定
場所：カエデウォーク長津田 2階フードコート内
（神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台４丁目７−１）
「スガキヤ カエデウォーク長津田店」は10月15日に、カエデウォーク長津田2階のフードコート内にオープン予定です。
スガキヤラーメン、クリームぜんざい、ソフトクリーム、五目ごはんなどを販売します。
また、大型連休に好評という「スガキヤセット」や「親子セット」に加え、一部店舗限定で販売していた「ポテト」「チキン」、さらに新商品のスガキヤの肉を使用した「コロッケ」もサイドメニューとしてラインアップします。
■スガキヤ 本厚木ミロードイースト店
開業日：10月29日予定
場所：本厚木ミロードイースト 1階
（神奈川県厚木市泉町１−１）
「スガキヤ 本厚木ミロードイースト店」は10月29日に、本厚木ミロードイースト1階にオープン予定です。
名古屋駅エスカ店、セントラルパーク店、大須店で提供している「朝ラーメンセット」500円も導入予定です。
スガキヤが関東エリアに帰ってくる！
調べてみると、スガキヤは過去にも関東で店舗を展開していた時期がありました。近いところでは、2004年に東京・高田馬場に出店し、2006年に閉店したとされています。そこで今回が約20年ぶりの関東再進出となります。
今回は東海地方でおなじみの「スガキヤ」の商品を販売予定。ラーメンはもちろん、クリームぜんざいやソフトクリーム、五目ごはんまで、“名古屋のスガキヤ”がそのまま神奈川にやってくるのが楽しみです。
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■スガキヤ カエデウォーク長津田店
・発売日：2026年10月15日
■スガキヤ 本厚木ミロードイースト店
・発売日：2026年10月29日
※価格は税込み表記です。
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